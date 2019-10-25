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Mersin'de 'Kariyer Merkezi' açıldı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin'i temsil ...

İHA

Mersin'de 'Kariyer Merkezi' açıldı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin'i temsil aldığımız noktalardan çok daha yükseklere getireceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesince, işverenlere, öğrencilere ve iş arayanlara profesyonel rehberlik hizmeti verilmesi için kurulan Kariyer Merkezi törenle açıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'in de katıldığı törende yaptığı konuşmada, ilklere imza atmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, “Yenilikçi, çağdaş, modern ve her şeyden önemlisi Ulu Önder Atatürk gibi devrimci olmak güzel bir duygu. İlklere imza atmak böyle bir şey. Mustafa Kemal de bu topraklarda ilklere imza attı. Biz de onun izinden gidiyoruz. Daha çağdaş bir ülke oluşturalım istiyoruz. Daha adil paylaşım, daha refah, daha eğitimli bir toplum ve üreten bir ülke istiyoruz. Bütün çabamız bu yönde. Belediye başkanlığı, oturup afra tafra atılacak yer değil. Çalışmak gerekiyor ve çalışacağız. Belediye başkanlığı, belediyenin imkanlarını bir ganimet olarak görüp taraftarlarını ihya etme, kendi partisinden olanı belediyeye istihdam edip diğerlerini açlığa mahkum etme yeri değil. Bunu bilmek lazım” dedi.
“Ağzı olan konuşmuş”
TBMM’de Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yöneltilen işten çıkarma konusundaki eleştirilere ve sözlere yanıt veren Seçer, “Dün Meclis’te ağzı olan konuşmuş. Mersin Büyükşehir Belediyesi işçi çıkarıyormuş, ekmeğinde olan insanların ekmeği ile oynuyormuş. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu memleketin dibine dinamit koyanları işten çıkarıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yan gelip yatıp, vatandaşlarımın vergisinden maaş alanları işten çıkarıyor. Kariyer Merkezi’ni lüks olsun, iş olsun diye kurmadık. Allah akıl ve fikir vermiş. Bizim gelişmemiz, kalkınmamız lazım” diye konuştu.
“Bizim bu kente hizmet etme sözümüz var”
Geçtiğimiz günlerde işe alımları gerçekleştirilen ve sahada çalışmaya başlayan 100 kadından da bahseden Seçer, şöyle devam etti: “Çalışmaya ihtiyacı olan, alın teri dökmek isteyen, emeğiyle, helaliyle, arkasında bir partinin gücü olmadan, bir partinin arka bahçesine sığınmadan gelip bize müracaat edip iş bulan insanlar. Sabah baktım, almışlar ellerine malzemelerini kenti tertemiz yapıyorlar. Bizim bu kente hizmet etme borcumuz ve sözümüz var. Bu kent ya düzelecek ya düzelecek. Böyle ganimeti bulduk, yangından mal kaçırır gibi işi götürme dönemi bitti. Kaynaklarımız kıt. Türkiye, çok zengin bir ülke değil. Türkiye’nin petrolü, altını, havadan gelen parası yok. Esnaf çalışıyor, vergi ödüyor. Vatandaş suya, elektriğe KDV ödüyor. Çalışıyor vergi ödüyor, çalışmıyor vergi ödüyor. Bizim kasamıza gelen her kuruş helaldir. Çünkü milletin alın teridir. Bize yakışan da bu kaynakları bize yaraşır şekilde, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye peşkeş çekmeden hizmet etmektir. Buradan da Ankara’ya Meclis’e sesleniyorum. Yargı yolu açık. 'Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hakkımız gasp ediliyor' diyenler varsa, buyurun yargı orada. Gidersiniz yargıya, biz sizin hakkınızı gasp etmişsek hakkınızı ararsınız, ama siz memleketin hakkını gasp ederseniz, biz de ‘orada dur arkadaş’ deriz. Tam da şimdi onu yapıyoruz.”
“Biz, İŞKUR değiliz”
Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan ve işsizliğin patlama noktasına geldiğini ifade eden Seçer, Kariyer Merkezi’nde iş arayan vatandaşlara danışmanlık hizmeti verileceğini anlatarak, “İşsizlik patlama noktasında. Kayıtlara, devlet kurumlarının verdiği rakama bakmayın. Çarpı 2, çarpı 3 yapın. Odamdan çıktım buraya geldim. Dışarıda benimle görüşmek isteyen her 10 vatandaşın 9’u çocuğuna iş istiyor. Türkiye böyle bir noktada. Ama ne garip ki, ‘Ne iş yaparsın’ diyorsun, ‘Ne olursa onu yaparım’ diyor. Ne yapacağını, ne yaptığını, nereye gideceğini bilmiyor. Bizim seçim öncesi bir sözümüz vardı. 'Kariyer Ofisi kuracağız' dedik. Burada verileri toplayacağız, insanların bilgilerini alacağız. Özellikleri, eğitimi, mesleği, kabiliyeti nedir, bunları bir kayıt altına alalım. Biz İŞKUR değiliz. Bunu karıştırmayalım. 'Hadi gidelim belediyenin Kariyer Merkezi’ne, oradan bizi bir yerlere yönlendirirler' anlayışı olabilir. Yasal olarak bizim böyle bir hakkımız yok. Böyle bir şey yaparsak, kanunlara karşı suç işlemiş oluruz. Bizim burada yapacağımız, mihmandarlık, danışmanlık, kılavuzluk. Bunu belediye adına bedava yapacağız” ifadelerini kullandı.
“Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağım”
Belediye otobüslerini kullanmak üzere, içerisinde kadınların da bulunduğu toplam 73 kişilik alım yapıldığından ve bunların mülakatını Kariyer Merkezi’nin yaptığından söz eden Seçer,
“40 kadın vatandaşımız müracaat etmiş. Şoförlük yapmak isteyen kadınların, direksiyon sınavında bir problem, heyet raporunda da bir sorun yoksa, yani ruhi bir problemi yoksa, derhal onları işe alın dedim. Ben kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağımı söyledim. Bunu çalışma hayatında da sosyal yardımlarda da yapacağız. Kadın ve çocuk daire başkanlığı kuracağız dedik onu da kurduk. 73 belediye otobüsü için şoför alımı gerçekleşti. Kimler çalışacak, kimler çalışmayacak tebliğ edilecek. Bunu neden önemsiyorum? Yönetime geldik, bir gördük ki, ne kadar topluma sıkıntı olacak adam var orada. İçerisinde aldığı parayı hak edenleri, nezaketle görevini yapanları tenzih ediyorum, birçoğu topluma işkence çektiriyor, kötü davranıyor. Yaşlı kadınlar, otobüse binmek istemiyor. Binmeden arabayı hareket ettiriyor. Klimayı, havalandırmayı açmıyor, hakaret ediyor, kaba davranıyor. Burası Mersin. Burası dağ başı değil. Burası dingonun ahırı değil. Burası medeniyet kenti. Burası kültür, sanat kenti. Burada herkes nezaketli olmak zorunda" dedi.
“Mersin’i teslim aldığımız noktalardan çok daha yükseklere getireceğiz”
Bütün vatandaşları, Kariyer Merkezi’ni ziyaret etmeye çağıran Seçer, Kariyer Merkezi’nin birçok dernek ve kurum ile işbirliği içerisinde olacağını söyledi. Seçer, ayrıca, toplam 10 bin vatandaşa ulaşacak Halk Kart dağıtımının başladığını, ‘Süt senin gurur Mersin’in sloganı ile 7 Kasım’da dağıtımları başlayacak ve toplam 40 bin öğrenciye ulaşacak 'Okul sütü projesi’ni gerçekleştirdiklerini, üniversite öğrencilerine verilen eğitim yardımlarının yeni dönemde bin 250 TL olarak devam edeceğini, 4 bin 200 üniversiteye hazırlanan Mersinli öğrencinin, belediyenin 'Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursları’ndan faydalandığını aktardı. Seçer, “Ne dediysek bunları bir bir gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Büyük projeler bundan sonra gelecek. Ben duyuyorum, kulağıma geliyor. ‘Belediye çalışmıyor, belediye ne yapıyor?’ deniliyor. Belediye çok şey yapıyor. Kulaklarını tıkamazsan, kalbini mühürlemezsen bunları anlarsın. Bu anlattıklarım yaptıklarımızın daha birkaçı. İlklere imza atacağız, bize yaraşana imza atacağız. Mersin’i teslim aldığımız noktalardan çok fazla yükseklere getireceğiz. Bu bizim sözümüzdü. Doğru bildiğimiz yolda böyle devam edeceğiz” diye konuştu.

MERSİN

25 Ekim 2019 Cuma

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