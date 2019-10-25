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'Misket' sözünü 'bisiklet' anlayan çocuk, bisiklet alınıncaya kadar hastaneden çıkmadı Mersin'in ...

İHA

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Kenan Püryan'ın sünnet olmaya ikna etmek için verdiği 'misket havası' sözünü, 'bisiklet' anlayan çocuk, bisiklet alınıncaya kadar hastaneden ayrılmadı. Başhekim Püryan, söylediği sözün yanlış algılanması sonucu sünnet ettiği çocuğu bisiklet alarak hastaneden uğurladı.

'Misket' sözünü 'bisiklet' anlayan çocuk, bisiklet alınıncaya kadar hastaneden çıkmadı Mersin'in Bozyazı ilçesinde sünnet olmaktan korktuğu için doktorların kendisine verdiği 'misket havası' sözünü bisiklet anlayan çocuğa, başhekim tarafından bisiklet hediye edildi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Kenan Püryan’ın sünnet olmaya ikna etmek için verdiği ‘misket havası’ sözünü, ‘bisiklet’ anlayan çocuk, bisiklet alınıncaya kadar hastaneden ayrılmadı. Başhekim Püryan, söylediği sözün yanlış algılanması sonucu sünnet ettiği çocuğu bisiklet alarak hastaneden uğurladı.
Bozyazı Devlet Hastanesi’nde sünnet olan çocukların nerdeyse tamamı, ‘Erik dalı gevrektir’ türküsü ile oynatılıp taburcu edilmesi bir gelenek haline geldi. Hastaneye anne ve babasıyla sünnet olmak için gelen 6 yaşındaki Cihat Uğurlu, sünnet sırası yaklaştıkça huysuzlanarak sünnet olmak istemedi. Sırası geldiği halde sünnet olmak istemeyen küçük çocuğu ikna etme görevi Başhekim İbrahim Kenan Püryan’a düştü. Püryan, “Ben seni sünnet edeceğim ve seni buradan 'misket oyun havası' ile yolcu edeceğim" dedi.
Çocuk, bunun üzerine sünnet olmayı kabul etti. Başhekim Püryan tarafından yapılan başarılı bir operasyonla sünnet olan Cihat, biraz dinlenmesi için bir odaya yatırıldı. İstirahat sonrası gitme zamanı gelin çocuk, bu kez hastaneden çıkmak istemedi. Ailesi çocuğu gitme konusunda ikna edemeyince Başhekim Püryan’a haber verildi. Çocuğu ikna için odaya gelen Püryan, “Neden gitmek istemiyorsun” dediğinde, “Hani bana ‘seni buradan bisiklet ile yolcu edeceğim’ demiştiniz. Beyaz bisikletimi isterim” diye cevap verince doktor dahil odada bulunan herkes şaşırdı.
Bunun üzerine Başhekim Püryan, istediği beyaz bisikleti alarak Cihat Uğurlu'ya hediye etti. Bisikleti alan çocuk büyük bir mutluluk yaşadı. Bir süre hastane koridorunda bisikletini süren Cihat, ailesiyle birlikte sevinç içinde hastaneden ayrıldı.
Bir sözünün yanlış anlaşılması sonucu bisiklet almak zorunda kalan Püryan, “Her şeyde bir hayır vardır. Çocuk misketi bisiklet diye algılamış. Bende kırmadım aldım. Çocuğun o anki sevinci, yüzündeki mutluluğu her şeye değerdi. İyi ki sözümü yanlış algılamış. Çocuk mutlu olunca, bende en az onun kadar mutlu oldum, sevindim. Allah’tan dileğim dünyadaki bütün çocukların yüzünün daima gülmesi ve mutlu olmalarıdır” dedi.

MERSİN

25 Ekim 2019 Cuma

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