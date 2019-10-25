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Mezitli Belediyesi, Cumhuriyet Bayramını etkinliklerle kutlayacak

İHA

Mezitli Belediyesi, Cumhuriyet Bayramını birçok etkinlikle kutlayacak. Konser, dinleti, satranç turnuvası gibi çok sayıda etkinliğin yapılacağı kutlamalar kapsamında Cumhuriyet doğa yürüyüşü de gerçekleştirilecek.

Mezitli Belediyesi, Cumhuriyet Bayramını etkinliklerle kutlayacak

Mezitli Belediyesi, Cumhuriyet Bayramını birçok etkinlikle kutlayacak. Konser, dinleti, satranç turnuvası gibi çok sayıda etkinliğin yapılacağı kutlamalar kapsamında Cumhuriyet doğa yürüyüşü de gerçekleştirilecek.
Mezitli Belediyesi, cumhuriyetin 96. yılında birçok etkinliği bir arada gerçekleştirecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugün Mezitli Türk Halk Müziği Nefes Grubunun, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatroda vereceği ücretsiz halk konseri ile başlayacak kutlamalar, 26 Ekim Cumartesi ve 27 Ekim Pazar günü yapılacak Mezitli Belediyesi Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası ile devam edecek. Yeni Mahalle Spor Kompleksinde düzenlenecek turnuvaya Mersin başta olmak üzere farklı illerden ve yurt dışından çok sayıda satranççı katılacak.
Cumartesi günü ayrıca Üniversite Caddesi üzerinde bulunan Mezitli Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi içerisinde oluşturulan Mezitli Belediyesi Zeki Büyüktanır Homeros Kitaplığının açılışı yapılacak.
27 Ekim Pazar günü ise Mersinliler, Akarca ve Doğançay mahalleleri arasında gerçekleştirilecek Cumhuriyet doğa yürüyüşünde buluşacak.
29 Ekim Salı günü de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinin minikleri Amfi Tiyatroda bir etkinlik düzenleyecek. Saat 10.00’da başlayacak etkinlikte Cumhuriyet coşkusu doyasıya yaşanacak. Aynı gün saat 17.00’de Amfi Tiyatroda Mezitli Cumhuriyet Söyleşisi gerçekleştirilecek. Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinin konuşulacağı, yazar Celal Soycan’ın yöneteceği söyleşiye gazeteci, yazar Mustafa Balbay ve Murat Kaplan katılacak. Opera sanatçısı Orçun Utlu ise Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek.

“Cumhuriyet Bayramını aşkla kutluyoruz”
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kutlamalara ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin cumhuriyet değerlerini savunmaktan başka şansı olmadığını belirterek, gerçekleştirecekleri etkinliklere tüm Mersinlileri davet etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi ve cumhuriyet anlayışının iyice özümsenmesi gerektiğini savunan Başkan Tarhan, bütün Cumhuriyet sevdalılarının omuz omuza hareket etmek zorunda olduklarını vurguladı. Tarhan, “Cumhuriyetimizin 96'ıncı yıl dönümünde ülkemiz, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere cumhuriyetin kurucuları tarafından belirlenen hedeflerden, çağdaş uygarlık yolunda, çağdaş demokratik anlayıştan ödün vermeden çalışacağız. Bugün cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşaması için yurttaşlık bilinciyle el ele olmak zorundayız. Laik cumhuriyetimizin 96'ıncı yılını kutlarken bütün cumhuriyet sevdalılarıyla omuz omuza özgürce, cumhuriyet türküleri söylemek istiyoruz. Biz Türkiye deyince Atatürk'ün Türkiye'si, cumhuriyet deyince Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ile mutlu olmaya, onur duymaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Bayramını aşkla kutluyoruz. Aşkın sonsuzluğuna inanıyoruz" dedi.

MERSİN

25 Ekim 2019 Cuma

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