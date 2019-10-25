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3. Tarsus Gastronomi Günleri başladı

İHA

– Mersin ve Tarsus'un yöresel lezzetlerinin beğeniye sunulacağı 3. Tarsus Gastronomi Günleri başladı. Tarsus'un tarihi Kubat Paşa Medresesinde 3 gün sürecek Gastronomi Günlerinde, Tarsus'a özgü lezzetler de tanıtılacak.

3. Tarsus Gastronomi Günleri başladı

– Mersin ve Tarsus’un yöresel lezzetlerinin beğeniye sunulacağı 3. Tarsus Gastronomi Günleri başladı. Tarsus’un tarihi Kubat Paşa Medresesinde 3 gün sürecek Gastronomi Günlerinde, Tarsus’a özgü lezzetler de tanıtılacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Kent Konseyi, Tarsus Kent Konseyi, Tarsus Slow Food Grubu ile Tarsus Zeytin Platformu işbirliğiyle düzenlenen 3. Tarsus Gastronomi Günlerinin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. 27 Ekim tarihinde sona erecek Gastronomi Günlerinin açılışına, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, Tarsus Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu, protokol üyeleri, oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Bu yılki teması ‘Öğrenelim Öğretelim’ olan Tarsus Gastronomi Günleri, önemli sayıda ünlü yemek şefini ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukları da ağırlamaya başladı. Ptorokol üyeleri, stantları gezerek, Tarsus ve Mersin’e özgü yiyecek ve içeceklerin tadına baktı.
Stantları tek tek gezen Belediye Başkanı Bozdoğan da Lösemili Çocuklar Vakfının standında maske takarak lösemili çocuklara destek verdi ve onların yararına sergilenen ürünlerden satın alarak vakfa bireysel katkıda bulundu. Tarsus’a özgü tatlıların en sevilenlerinin başında gelen yayla bandırmasının yapım tekniğini öğrenen Başkan Bozdoğan, kendi elleriyle yaptığı tek batım yayla bandırmasını satışa sunmak üzere standa yerleştirdi.

“Gastronomi Günleri, Tarsus’un tanımında çok önemli”
Bozdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Gastronomi Günlerinin bir kentin tanıtımında çok önemli olduğunu söyledi. Bugün Türkiye’de belediye başkanlarının tek isteklerinin; kentlerini tanıtmak olduğunu vurgulayan Bozdoğan, “Bu tanıtım yapılırken de özellikle böyle önemli, değerli besinlere sahip olan bir kentin, hele hele Türkiye’deki bin 800 çeşit ürünün yetiştiği tek kent olan Tarsus’un tanıtımında elbette ki bu Gastronomi Günleri çok önemli. O yüzden yılda bir defa değil de üç ayda bir tekrarlanmasında fayda görüyorum. Yıllardır turizm ring hatlarının Tarsus’ta yeteri kadar oluşmadığını ve aktif olarak Tarsus’un tanıtımında bir eksiklik olduğunu söylüyorduk. O eksiklikle ilgili çalışmalara göreve ilk geldiğimiz günden itibaren başladık. Kervansaraylar, medreseler, İpek Yolu ile ilgili ring hattı ortaya çıktığı zaman bu kenti düşünün, bütün dinlerin temsil edildiği tarihi kente bir bakın. 10 bin yıllık kentiz. Bana soracak olursanız daha eski bir kentiz. Bu kentte Luvilerden, Hititlerden, Asurlulardan eserler, izler var. Hatırlamanız lazım çocukluğumuzda cebimizde bozuk paradan çok bazen sikke taşırdık. Böyle bir kentte yaşıyoruz. Yani bu şehri tarihi özellikleri ile yöremize ait yiyecekler ile Gastronomi Günleri ile harmanlayıp tanıtmak gerekiyor. Bu sadece belediyelerin, bu kenti yöneten insanların görevi değil, hepimizin görevi” dedi.

MERSİN

25 Ekim 2019 Cuma

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