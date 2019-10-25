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Mersin'de, korumaya alınan binada çökme

DHA

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde etkili olan yağmur sonrası Anıtlar Kurulu'nca Camişerif Mahallesi'nde korumaya alınan, 2 katlı binada çökme meydana geldi. Çökme anında yoldan kimsenin geçmemesi, olası facianın önüne geçti. 
Olay, öğle saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Camişerif Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan ve Anıtlar Kurulu'nca tarihi eser olarak tescillenip, korumaya alınan, 2 katlı ahşap binanın üst katında, yağmur sonrası çökme meydana geldi. Necati Kurtuluş isimli kişiye ait olduğu öğrenilen, yaklaşık 70 yıllık binadaki çökme sırasında çevredekiler, kısa süreli panik yaşadı. Çökme anında yoldan kimsenin geçmemesi, olası facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Akdeniz Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle molozları temizledi. 
'KORUMA KARARI NEDENİYLE BİNAYA DOKUNAMIYORUZ'
Çökmenin ardından olay yerine gelen bina sahibinin avukatı Şemsettin Demirhan, yapının 1950'lerde inşa edildiğini belirterek, "Buraya koruma kararı verilmiş. Bina aslında tekken, 2'ye bölünmüş. Tabi ev de 2'ye bölünmüş. Böyle olunca bina dayanamadı ve çöktü. Büyük ihtimalle alt kat da göçecek. Taşın yapısı nedeniyle belli bir süre suyu yediği zaman çökme olabiliyor. Koruma kararı verildiği için de mülk sahibi, binaya dokunamıyor. Bu nedenle bina yavaş yavaş çürüyüp, gidiyor" diye konuştu.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA   
Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise binanın aylar önce brandayla tamamen kaplandığı belirtildi. Kaldırımın üzerine kapalı iskele kurularak, caddeyi kullanan ilçe sakinlerinin can ve mal güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi. Açıklamada, çökmenin hemen ardından bölgeye giden Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yalçın Erdem'in açıklamasına da yer verilerek, şunlar kaydedildi: 
"Belediye ekiplerimiz, hemen olaya müdahale ederek, enkazı cadde ve kaldırımdan kaldırdı. Allah'a çok şükür can kaybımız veya yaralanan insanımız olmadı. Bina sit alanı ilan edildiği için belediye olarak bu tür binalara ancak koruma tedbiri alabiliyoruz. Zira belediyemiz tarafından daha önce yapıda koruma tedbirleri alınmıştı. Şu anda da gerekli tedbirleri alıyoruz. Binayı can ve mal güvenliği açısından tehlike yaratmayacak bir şekle getireceğiz." 

MERSİN

25 Ekim 2019 Cuma

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