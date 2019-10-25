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Dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Cumhuriyet ve Mehmetçik için rekor kıracak

DHA

-MERSİN'in Aydıncık ilçesinde 20 yıl önce hayvanlarını otlatırken bir çobanın karşısına çıkan kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkan ve buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'nda yapacağı rekor denemesi için çalışmalarını sürdüren Dünya Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, 28 Ekim'de 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi planlıyor. Ercümen, rekoru Cumhuriyet ve Mehmetçiğe armağan edecek.

-MERSİN'in Aydıncık ilçesinde 20 yıl önce hayvanlarını otlatırken bir çobanın karşısına çıkan kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkan ve buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'nda yapacağı rekor denemesi için çalışmalarını sürdüren Dünya Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, 28 Ekim'de 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi planlıyor. Ercümen, rekoru Cumhuriyet ve Mehmetçiğe armağan edecek.
Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, mağara dalışında dünya rekoru kırmak için, Gilindere Mağarası'na çalışmalarını sürdürüyor. Mağarada 'paletsiz' kategoride rekor denemesi gerçekleştirecek olan Ercümen, bu alanda kadınlar dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeyi hedefliyor. Şahika Ercümen, hem Mersin'in hem de Gilindere Mağarası'nın tanıtımına da bu rekorla destek vereceğini belirterek, "Hedefimiz 90 metre olan dünya kadınlar rekorunu paletsiz olarak 100 metreye taşıma. Bunu da Mersin'deki dünyanın en özel yerlerinden olan Gilindere Mağarası'nda yapacağız. Şartlar biraz zor çünkü nem var, o da oksijeni etkiliyor. Su da soğuk, buraya ulaşmak da zor. 555 basamak inerek mağaraya ve göle ulaşıyoruz. Ama her şeye rağmen biz bunu cumhuriyete ve ülkemizin bulunduğu durumdan dolayı Mehmetçiğe ithafen yapmak istiyoruz. Antrenmanlarda bu rekoru kırdık, inşallah bunu rekor gününde ülkemize armağan edeceğiz" dedi.
Şahika Ercümen, mağara içinde zaman zaman zorlandığını ifade ederek, "Astım hastası olunca zaman zaman nefes almak zorlaşıyor. Normalde havuzda ve dışarıda yaptığım derecelerin yarısını yapabiliyorum. Ama rekoru kırmaya bunlar yetecek. Hazırız, o yüzden rekoru da kıracağız" diye konuştu.  
Milli sporcu, içinde yaklaşık 46 metre derinliğinde su bulunan mağaradaki rekor denemesini 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Şahika Ercümen, su altında yüzerken
Hazırlıklardan genel ve detay
Şahika, platformdan tutarken
Şahika yüzerken
Şahika ile röp

MERSİN

25 Ekim 2019 Cuma

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