`Pedal Döner´ büyük beğeni aldı

MERSİN'de iş insanı Sercan İngilok, `Pedal Döner´ adlı belgesel çalışmasıyla sanatseverlerin ve bisiklet tutkunlarının büyük beğenisini topladı.

Çocukluktan itibaren çevre, doğa, bisiklet ve toplumsal olayları fotoğraflayan Sercan İngilok, `Engelsiz Yürekler´, `Turgutreis´ten İnsan Hikayeleri´ adlı belgesellerin ardından 3'ncü kişisel belgeseli olan `Pedal Döner´ ile sanat ve bisiklet tutkunlarının karşısına çıktı. Mersin Fotoğraf Derneği´ndeki (MFD) gösterimde, `Pedal Döner´ izleyicinin büyük beğenisini topladı.

5 FARKLI YAŞAMDAN KESİTLER

İngilok, belgeselde yaşamında bisiklete geniş yer ayıran 5 kişinin hayat hikayesini konu alıyor. Hayat hikayelerinde kimi ekmeğini bisiklet üstünde çıkartıyor, kimi işine bisikletle gidiyor, kimi de işinden çıktığı gibi bisikletine atlayıp pedal çeviriyor. 2 yıllık çalışma sonucu hazırlanan belgeselin ayrıca 58 fotoğraftan oluşan fotoğraf albümü de çıktı. Gösterim öncesi kısa bir konuşma yapan İngilok, "Çekimleri Ocak 2017Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdim. Mersin´deki bisikletli yaşamı 5 ana karakter ile anlattığım belgesel fotoğraf projesidir. Bisikletin sadece bir sosyalleşme aracı olmadığını, ulaşımda, sporda ve günlük yaşamda bisikletin varlığını göstermeye çalıştım. Trafikte bisikletlinin fark edilmesi için izleyicileri bu dünyayı görmelerini istedim" dedi.



MERSİN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:31

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