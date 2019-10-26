Jandarmadan Erdemli'de trafik denetimi

Mersin'in Erdemli ilçesinde Jandarma trafik ekipleri tarafından ErdemliAyrancı karayolu üzerinde kazaların önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Erdemli ilçesini Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan Yaylayolu olarak da bilinen karayolu üzerinde trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Erdemli İlçe Jandarma trafik ekipleri tarafından denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

Çok sayıda araç denetlenirken, direksiyon başında cep telefonu kullananlar, ehliyetsiz araç kullananlar, emniyet kemeri takmayanlar ve trafiği tehlikeye düşürüp trafik işaretlerine uymayanlara cezai işlem uygulandı. Trafiğe çıkması sakıncalı olan araçlarda trafikten men edildi.

Ekipler özellikle seyir halinde cep telefonu kullanılmaması, emniyet kemeri takılması ve kask kullanılması konularında sürücüleri bilgilendirdi.

Denetim faaliyetlerinin sürdürüleceği de öğrenildi.

MERSİN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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