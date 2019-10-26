Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförü olarak görev yapan Yusuf Gürsoy, bir kahramanlık hikayesine imza attı. Otobüste oğlu rahatsızlanan bir annenin feryadına yetişen Gürsoy, anne ile çocuğu hastaneye yetiştirdi.

Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nde otobüs şoförü olarak çalışan Yusuf Gürsoy, 28 numaralı TeceŞehir Hastanesi hattına yaptığı sefer sırasında, Demirtaş durağından bir anne ve oğlunu aldı. Kısa süre sonra annenin feryatlarını duyarak otobüsü durduran Gürsoy, küçük çocuğun burnunun kanadığını ve kustuğunu fark etti. Hızlı bir şekilde yola devam eden Gürsoy, güzergah hattında hiçbir durakta durmadan ve yolcu indirmeden anne ve oğlunu Mersin Şehir Hastanesi’ne yetiştirdi. Hastanenin acil kapısında otobüsü durduran Gürsoy, anne ve oğluna hastaneye giriş yapana kadar eşlik etti.

Sabah saat 10.30 civarında anne ve oğlunu duraktan aldığını belirten Gürsoy, "Yolcularımızdan bir anne ve 1012 yaşlarında bir çocuk bir rahatsızlık yaşadı. Çocuk düşmüş sanırsam. Bir feryat figan koptu arabada, yani bir telaş. ‘Çocuğumu kurtarın’ dedi. Çocuğun önce burnundan kan geldi. Daha sonra kustuğunu görünce sonrasında yarı baygın olduğunu hissettim. Çocuğu uyutmamaya çalışıyorlardı. Bu olayı gördükten sonra yolcularımıza butona basmamalarını söyledim. Bir an önce hastaneye yetiştirmemiz gerekiyor, kendilerinden yardım istedim, onlar da sağ olsunlar bu konuda duyarlı oldular. Ben de elimden geleni yaptım. Bu sırada vatandaşlar da bayana yardımcı oldular, soğukkanlı olmasını söylediler. Elimizden geleni yaptık, acilen yetiştirdik. Ben olmasam yerimde başka bir arkadaşım olsa yine aynı şeyi yapardı" dedi.

Vatandaşların trafik güvenliği kadar sağlığını da önemsediklerini vurgulayan Gürsoy, “Elimizden geldiği kadarıyla Başkanımıza, belediyemize, halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz, kendilerine layık olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

MERSİN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:59

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.