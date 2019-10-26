Yabancı uzmanlar, Erdemli'de keçi sağdı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimleri kapsamında yapılan inceleme sırasında Türki Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinden 23 uzman, keçi sağdı.

Erdemli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün birlikte, bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimleri kapsamında 5´i Türki Cumhuriyeti, 6´sı Balkan ülkesi olmak üzere toplam 11 ülkeden, farklı alanlarda 23 uzmanın katılımı ile incelemelerde bulunuldu. Ormanlık ve tarım alanlarında yapılan incelemeye Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yaşar Çakıroğlu, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Şube Müdürü Hakan Keleş, Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç ile Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü katıldı.

Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, yabancı heyete yönelik yaptığı konuşmada, bölgede ormancılık faaliyeti içerisinde ağaçlandırma, erozyon kontrolü, orman varlığının artırılması gibi çalışmaların yanında hayvancılık ve tarımın gelişmesi için de çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Grup daha sonra, Toroslardaki Yörükleri ziyaret etti. Yabancı konuklardan bazıları keçi sağımı yaptı. Tozlu Kayacı Mahallesi'nde tarımsal sulamada kullanılan ve yöre halkı tarafından yapılan su dağıtım sistemi olan su havuzu tanıtıldı. Erdemli Ziraat Odası tarafından yabancı konuklara organik olarak yetiştirilen domates ve salatalık ikramında bulunuldu.



MERSİN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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