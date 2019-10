Mersin'den Galatasaray'a uzanan hikaye Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin voleybol kursunda eğitim alan Eda Say, kurslarda yetişen başarılı sporculardan biri olarak dikkat çekiyor Galatasaray kadın voleybol takımının alt yapısında oynayan 17 yaşındaki Eda, kariyerinde önemli adımlar atıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin voleybol kursunda eğitim alan Eda Say, kurslarda yetişen başarılı sporculardan biri olarak dikkat çekiyor. Galatasaray kadın voleybol takımının alt yapısında oynayan 17 yaşındaki Eda, kariyerinde önemli adımlar atıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ve birçok genç sporcunun yetiştirilmesinde önemli bir rol oynayan spor kurslarda, voleyboldan futbola, tenisten yüzmeye kadar birçok farklı branşta eğitim veriliyor. Büyükşehir’in voleybol kursuna 13 yaşındayken başlayan Eda, üç yıl boyunca kursa giderek, Galatasaray’ın kapılarını aralayan eğitimi burada aldı. Kursa başlama sürecini anlatan Eda Say, “Televizyonda voleybol maçına denk geldim ve voleybolu tanıdım. Sonra kulüp aramaya başladım. Ortaokulda bir öğretmenime de danışmıştım. Kendisi bir broşürde Büyükşehir Belediyesi’nin voleybol kursunu görmüş. Numarayı alıp bana vermişti. Ben de kursa başladım. Kursta üç yılım geçti. Tabi voleybol kursundaki son senemde çok çalıştım. Murat Oğuz hocam birkaç kulüple konuştu ve denemelere geldim” dedi.

Kursta yaşadığı deneyimleri anlatan Eda, “Çok iyi arkadaşlarım oldu, çevre kazandım. En önemlisi disiplini ve sorumluluğu öğrendim. Şu an Galatasaray’ın altyapısında oynuyorum. 2018 Ekim’de başladım. A takımımız Sultanlar Ligi’nde mücadele ediyor” şeklinde konuştu.

2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda final oynayan ve ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarısı hakkında da konuşan Say, “Gerçekten inanılmaz bir duygu yaşattılar. Çok heyecanla takip ettim. Birçok genç bu sayede voleybolu tanıdı” ifadelerini kullandı.

Altyapıya çok önem verilmese de Türkiye’de voleybolun gelişmiş sporlardan biri olduğunu ifade eden Say, “Çok çalışıyorum, en önemlisi asla pes etmiyorum. İdmanım olmadığı günlerde bile fitness yapıyorum. Galatasaray'da oynamak çok güzel bir duygu. Kariyerim açısından önemli bir yerde bulunuyorum. Çok iyi antrenör kadromuz var. Kendimi geliştirmem için imkanlarım bol. Burada çok önemli deneyimler yaşıyorum. Türkiye’ye hizmet etmek adına A Milli Takımımızda kendimi görmeyi çok isterim. Voleybolu meslek olarak yapmak istiyorum" dedi.

Kursta kendisine destek olan başta hocaları olmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne kendisine sunulan imkanlardan dolayı teşekkür eden Say, Mersin’e ve spora başlamak isteyen gençlere mesaj gönderdi. Say, "Hayatınızı monoton yaşamaktansa spora adım atın, denemekten korkmayın. Ne kadar çok inanır ve çalışırsanız o kadar başarılı olursunuz. Ben hayallerimin peşinden gittim ve başarılı bir sporcu olmak için çok çalıştım. Çalışmaya devam ediyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

