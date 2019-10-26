Mezitli Belediyesi plastik kirlilikle mücadele edecek

Mezitli Belediyesi, Avrupa'daki 21 şehir ile birlikte Oslo’da imzaladığı bildirge ile plastik kirliliğini önleme ve azaltma sözü verdi.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, imzalanan bildirge ile iki yıl içinde şehirlerin gereksiz plastik ürünlerin kullanımını ve tek kullanımlık plastik tüketimini ortadan kaldırmayı veya önemli ölçüde azaltmaya yönelik eylem planı oluşturacağı teminat altına almış oldu. Bildirge ile çevre kirliliğinin en büyük sebeplerinden birisi olan tek kullanımlık plastik tüketiminden sürdürülebilir ürünlere hızlı bir dönüşümü teşvik etmek için işletme ve endüstri ile çalışmayı ve tüm plastik atıkların ayrı toplanması için sistemler oluşturacak.

Mezitli, 20 Avrupa kentiyle birlikte imzaladı

İlçedeki vatandaşların yaşam kalitelerinin artırılması için her türlü çalışmayı yaptıklarını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Yaptığımız çalışma ve ortaya koyduğumuz projelerle modern bir Avrupa kenti haline gelmiş olan Mezitli’de vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürmesini hedefliyoruz. Oslo’da 20 önemli Avrupa kenti ile birlikte imzaladığımız bildirge ile plastik kirliliğini önleme ve azaltma sözü vermiş olduk. 2021 yılına kadar şehirlerimizde plastik kirliliğini önemli ölçüde azaltmak adına strateji geliştirecek ve zamana bağlı hedefler koyarak güçlerimizi birleştirdik” dedi.

Hedef, 2030 yılına kadar tüm plastik atıkları geri dönüşüme kazandırmak

Mezitli’de yaşayan vatandaşların çok daha temiz bir şehir, daha temiz plajlar ve parklar sağlamanın yanında kentteki başlıca karbondioksit emisyonu kaynağı olan plastik atıkları azaltmayı da planladıklarını vurgulayan Tarhan, “Tek kullanımlık plastikleri acilen azaltmak, plastiklerin yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü artırarak 2030 yılına kadar tüm plastik ambalajların tekrar kullanılabilir ya da geri dönüşüme kazandırılabilir olması en büyük amacımız. Avrupa belediyeleri, plastik atıkları önleme eylemleri, plastik atıkları etkin şekilde ayrı toplamayı veya bölgelerindeki çöplere karşı tedbir ve temizlik faaliyetleri uygulayarak önemli bir role sahip olmakta. Mezitli Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MERSİN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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