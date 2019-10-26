Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde yine kaybetti Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde Botaş'a 62-54 yenildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde Botaş'a 6254 yenildi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 1714 önde tamamladı. İkinci periyotta ise istediği oyunu ortaya koyan ve rakibine göre daha fazla sayı bulunan deplasman ekibi Botaş, devreye 3431 önde girdi. 3. periyotta da iyi oyununu sürdüren Botaş, bu periyotu da 5141 önde bitirdi. Maçın son periyotunda da karşılıklı sayılar olurken, maçtan Botaş 6254 galip ayrıldı. Bu sonuçla Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ligde 3'de sıfır yapmış oldu.



Hakemler: Fatih Güler xx, Ozan Gönen xx, Burak Yılmaz xx

Salon: Servet Tazegül

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Nia Coffey x 10, Meltem Avcı xx 13, Melis Talay x 2, Göksen Fıtık x 7, Gabriela Marginean x 2, Leonor Rodriguez x 9, Feride Şevval Akalan x 7, İlayda Güner x 4

Botaş: Temitope Fagbenle x 9, Shey Peddy xxx 22, Kuanitra Hollingsvorth x 4, Melis Gülcan x 3, Kelsey Mitchell x 3, Buşra Akbaş xx 10, Cansu Köksal x 3, Marina Bas x 8

1. periyot: 1714 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 3134 (Botaş lehine)

3. periyot: 4151 (Botaş lehine)

MERSİN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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