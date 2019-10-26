Muhtarlık binasına saldırı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Altaylılar Mahallesi muhtarlık binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Bina çevresindeki çiçek saksılarının kırıldığı, bankların tahrip edildiği görüldü.

Alınan bilgiye göre, Orhun Caddesi üzerinde bulunan Altaylılar Mahallesi muhtarlık binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Bina çevresinde bulunan çiçek saksılarının kırıldığı, bankların tahrip edildiği görüldü. Sabah saatlerinde durumu gören vatandaşlar Mahalle Muhtarı Perihan Özcan’a bilgi verdi. Ardından emniyet güçlerine durum bildirildi. Muhtar Perihan Özcan, saldırıyı kınarken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:59

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.