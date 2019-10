– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sahaya indi. Hafta sonunu, tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte kentin ana arterlerini gezerek, sorunları ve eksikleri belirlemeye ayıran Seçer, “Mersin’i sahada yönetmek gerekiyor. Artık sahada çalışma dönemi. Yurttaşlarımız şundan emin olsunlar; çalışan bir belediye, 24 saat kentin geleceğini düşünen bir belediye başkanı var” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, hafta sonunda daire başkanları, şube ve birim müdürleri ile birlikte kenti boydan boya gezerek, sorunları ve eksiklikleri yerinde inceledi. Gezisine, sabah saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Parktan başlayan Seçer, sahil boyunca yürüyüş yaparak, su sisteminden çimlere, tahliye borularından oturma gruplarına kadar birçok konuda sorun ve eksiklikleri tespit etti. Gezisi sırasında, 7. Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında hazırlıklara ve süslemelere devam eden kadın işçiler ve görevlilerle de sohbet eden Seçer, incelemelerinin ardından kurmaylarına, sorunların bir an giderilmesi için talimatlar verdi.



“Mersin’i sahada yönetmek gerekiyor. Artık sahada çalışma dönemi”

Başkan Seçer, incelemeleri sırasında İHA muhabirine de açıklamalarda bulundu. “Hafta sonu tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber kenti boydan boya gezelim, sorunları yerinde görelim istedim” diyen Seçer, kentin tüm ana arterlerini gezeceklerini söyledi. Seçer, “Mersin’i sahada yönetmek gerekiyor. İlk 6 ay yeni bir yönetim olmanın getirdiği sıkıntıları aşmaya çalıştık. Mecburiyetten biraz dört duvar arasında çalışmak zorunda kaldık. Hem yeniden yapılanma hem yeni bir yönetim modeli uygulamak hem de ilk günlerin ziyaretçilerini karşılama adına sahada arzu ettiğim zamanı geçiremedim. Ama artık sahada çalışma dönemi” diye konuştu.



“Alanda çalışmanın her zaman bizim için daha doğru sonuçlar doğuracağına inanıyorum”

Bugün 4 merkez ilçenin ana arterlerini gezeceklerini dile getiren Seçer, “Neler bizi bekliyor, hangi sorunlarla mücadele etmemiz, nerelere müdahale etmemiz gerekiyor, kaldırımlardan kentin ana arterlerinde büyük caddelerde sorumluluğu Büyükşehir Belediyesinde olan bölgelerde temizlik ne durumdadır, neler yapmamız gerekiyor, bitki örtümüz,, peyzajımız nedir, daha nasıl zenginleştirebiliriz, sulama sistemlerine varana kadar her şeyi bugün analiz edeceğiz. Yerinde, alanda çalışmanın her zaman bizim için daha doğru sonuçlar doğuracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.



“Belediyemizin bütün imkanlarını en akılcı şekilde kullanıp bu sorunları çözeceğiz”

Sorunların çözümünde akılcı olmanın önemli olduğunu vurgulayan Seçer, belediye olarak bu yönde çalışma yürüttüklerinin altını çizdi. “Mersin sorunlu bir kent, ancak çözüm de ürettiğiniz zaman bu sorunların üstesinden gelebilecek önemli özelliklere ve potansiyele sahip bir kent” diyen Seçer, şöyle devam etti:

“Biz de belediyemizin bütün imkanlarını en akılcı şekilde kullanıp bu sorunları çözeceğiz. Anamur’dan Tarsus’a kadar geniş bir hinterlandız ama her açıdan da önemli avantajlar içeriyoruz. Topoğrafya olarak son derece hizmete müsait bir bölge. Belediyemizin gelir itibariyle şartlar her ne kadar zor olursa olsun diğer belediyelerle mukayese ettiğiniz zaman görece olarak daha iyi bir durumda olduğumuzu, ekonomik olarak dönemsel zorluklar yaşasak da bunları aşabilecek güçte olduğumuzu görebiliriz. Önemli olan burada akılcı olabilmek.”



“Gelir gelmez ivedi konulara müdahale ettik”

Yönetime geldikleri andan itibaren ivedi konulara müdahale ettiklerini ve önemli kararlar aldıklarını vurgulayan Seçer, özellikle sosyal politikalara yönelik kararları çok çabuk verdiklerini söyledi. Dezavantajlı gruplara yönelik önemli uygulamalar başlattıklarını ifade eden Seçer, “Suda, ulaşımda indirim yaptık, Halk Kart uygulamasını başlattık, çocuklarımıza yoksul mahallelerde okullara süt dağıtmak suretiyle önemli katkılarda bulunuyoruz. Üniversiteye başlayan gençlerimize eğitim yardımı yapıyoruz, üniversiteye hazırlanan gençlerimize eğitim kursları veriyoruz. Daha birçok alanda sosyal politikalarımız kapsamında önemli kararlar aldık” şeklinde konuştu.



“Mersin bizden çok şey bekliyor. Bunun farkındayız”

Rutin işlerinin devam ettiğini de kaydeden Seçer, “Daha temiz bir Mersin oluşturmak istiyoruz. Özellikle kadınlarımızla Mersin’i temiz tutmak istiyoruz. Yeni aldığımız kadın personelimizle beraber Mersin’in çehresi değişmeye başladı. Bunu yurttaşlarımızdan da duyuyoruz. Rutin işlerimiz daha da mükemmel hale gelecek. Hem su ve kanalizasyon idaremiz hem Büyükşehir Belediyemizin bünyesindeki birimler, vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını, taleplerini, sıkıntılarını giderecekler. Diğer taraftan Mersin bizden çok şey bekliyor. Bunun farkındayız. Biz de Mersin’e çok şey yapmak istiyoruz. Zaten bunun da sözünü verdik. Büyük projeler bekliyor bizleri. Özellikle toplu taşımada metro projesi üzerinde yoğun çalışmalarımız var. Kısa süre sonra da bunun müjdesini vereceğiz. Artık eski proje üzerinde bazı revizyon çalışmalarımız var. Diğer taraftan esnafımızın beklediği küçük sanayi siteleri, ihtisas ticaret bölgeleri gibi bazı yatırımlar var. Onlar üzerinde çalışmalarımız var. 1/5000’lik ikinci etap plan bizim için önemli, çünkü Mersin’in yatırımlarının olduğu bölge. Çok kısa süre içerisinde sonuca varacağız. Bütün iş dünyası, yatırım yapmak isteyen müteşebbisler bu planın bitmesini bekliyor. Ayrıca turizm alanında yatırımlar var. Belediye olarak bunların üzerinde çalışmalar yapıyoruz” dedi.



“Çalışan bir belediye, 24 saat kentin geleceğini düşünen bir belediye başkanı var”

Mersin’in ekonomik, sosyal hayatına dokunacak, yaşamı daha da kolaylaştıracak, toplumun refah düzeyini yükseltecek, daha huzurlu bir kent, dünyada marka şehir haline getirecek bütün çalışmaların ve projelerin üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

“Yurttaşlarımız şundan emin olsunlar; çalışan bir belediye, 24 saat kentin geleceğini düşünen bir belediye başkanı var. Bu konuda herkes rahat olsun, bizlere destek olmaya devam etsin, sabırla bizleri takip etsin.”

MERSİN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:58

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.