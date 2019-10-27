Yaya geçidinden karşıya geçen motosiklete kamyonet çarptı, sürücü öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinden karşı şeride geçmek isteyen motosikletin sürücüsü, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde MersinAntalya D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşı şeride geçmek için bekleyen motosiklet sürücüsü Berkan Gündüz, bu sırada yolcu almak için duran minibüsün önünden yola çıktı. Bu sırada İ.T. yönetimindeki kamyonet, motosiklete hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü asfalt zeminde metrelerce sürüklendi. Vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 ekibi, kanlar içinde yatan motosiklet sürücüsüne müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan Berkan Gündüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaşanan korkunç kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

MERSİN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:58

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.