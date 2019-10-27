Mahalleli yanan evden 4 kişiyi kurtardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangında evde bulunan 4 kişi mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde Ahmet C. ve Hasan C.'ye ait 2 katlı evin zemin katında yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, içeride 4 kişinin bulunduğunu fark ederek yangına müdahale etti. Bazı vatandaşlar da evin yakınından geçen araçları durdurarak sürücülerden aldıkları yangın tüpüyle yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiyenin de olay yerine ulaşmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 112 ekipleri içeriden çıkarılan 4 kişiye müdahalede bulundu. Dumandan etkilendiği belirlenerek hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:33

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