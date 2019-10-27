Mahalleli yanan evden 4 kişiyi kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mahalleli yanan evden 4 kişiyi kurtardı

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangında evde bulunan 4 kişi mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Mahalleli yanan evden 4 kişiyi kurtardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangında evde bulunan 4 kişi mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde Ahmet C. ve Hasan C.'ye ait 2 katlı evin zemin katında yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, içeride 4 kişinin bulunduğunu fark ederek yangına müdahale etti. Bazı vatandaşlar da evin yakınından geçen araçları durdurarak sürücülerden aldıkları yangın tüpüyle yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiyenin de olay yerine ulaşmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 112 ekipleri içeriden çıkarılan 4 kişiye müdahalede bulundu. Dumandan etkilendiği belirlenerek hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN

27 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahika Ercümen, çobanın keşfettiği mağaradaki gölde rekor denemesi yapacak
YEREL HABERLER Şahika Ercümen, çobanın keşfettiği mağaradaki gölde ...
Gizemli kazının yapıldığı "kırmızı ev" hayalet eve döndü Tarsus'ta kazı yapılan evin etrafındaki otlar insan boyunu aştı Mahalle sakinleri basın mensuplarına konuşmaya çekinirken, mahallede sessizlik hakim
YEREL HABERLER Gizemli kazının yapıldığı "kırmızı ev" hayalet eve ...
Yaya geçidinden karşıya geçen motosiklete kamyonet çarptı, sürücü öldü
YEREL HABERLER Yaya geçidinden karşıya geçen motosiklete kamyonet ...
Başkan Seçer sahaya indi Hafta sonunu, tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte kentin ana arterlerini gezerek, sorunları ve eksikleri belirlemeye ayıran Seçer, daire başkanları ve birim müdürlerine birçok yeni talimat verdi Seçer: “Mersin’i sahada yönetmek gerekiyor. Artık sahada çalışma dönemi. Yurttaşlarımız şundan emin olsunlar; çalışan bir belediye, 24 saat kentin geleceğini düşünen bir belediye başkanı var”
YEREL HABERLER Başkan Seçer sahaya indi Hafta sonunu, tüm çalışma ...
AKİB’den "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" paneli Coşan Yeğenoğlu, şirketlerin döviz yönetimi stratejilerini hazırlarken özellikle savunma amaçlı planlar oluşturması gerektiğini belirtti
YEREL HABERLER AKİB’den "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski ...
Mevsimlik tarım işçisi Sevda'nın eğitim azmi
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçisi Sevda'nın eğitim azmi
100 ton narenciyeyi ilmik ilmik işliyorlar Türkiye’nin narenciye deposu Mersin’de bu yıl 7’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde süslemeler, 500 binin üzerinde limon, portakal ve greyfurtla yapılıyor 10'u mobil 30 figür ile festival alanında ağaç giydirmeleri dahil yapılacak tüm süslemelerde kullanılacak 100 ton narenciye ürünü, kadın işçiler tarafından kuyumcu edasıyla ilmik ilmik işleniyor
YEREL HABERLER 100 ton narenciyeyi ilmik ilmik ...
Amadeus, kapalı gişe ile sanatseverle buluştu
YEREL HABERLER Amadeus, kapalı gişe ile sanatseverle buluştu
Tarsus İdman Yurdu - Afjet Afyonspor: 0-2
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - Afjet Afyonspor: 0-2
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Afjet Afyonspor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Afjet Afyonspor: ...
Muhtarlık binasına saldırı
YEREL HABERLER Muhtarlık binasına saldırı
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde yine kaybetti Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde Botaş'a 62-54 yenildi
YEREL HABERLER Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde yine ...
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - BOTAŞ: 54-62
YEREL HABERLER Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - BOTAŞ: 54-62
Mersin'de 5 yaşındaki Ürdünlü çocuğu tokatlayan zanlı hakkında dava açıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 5 yaşındaki Ürdünlü çocuğu tokatlayan zanlı ...
Mezitli Belediyesi plastik kirlilikle mücadele edecek
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi plastik kirlilikle mücadele edecek
Mersin'den Galatasaray'a uzanan hikaye Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin voleybol kursunda eğitim alan Eda Say, kurslarda yetişen başarılı sporculardan biri olarak dikkat çekiyor Galatasaray kadın voleybol takımının alt yapısında oynayan 17 yaşındaki Eda, kariyerinde önemli adımlar atıyor
YEREL HABERLER Mersin'den Galatasaray'a uzanan hikaye Mersin ...
Türkiye'de her yıl 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, çağımızda kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserine yönelik Meme Kanseri Farkındalık Semineri gerçekleştirdi Genel cerrahi uzmanı Tuna Bilecik: "Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor"
YEREL HABERLER Türkiye'de her yıl 17 bin kadına meme kanseri teşhisi ...
60 yaşında tezhiple tanıştı, 4. kişisel sergisini MTSO’da açtı
YEREL HABERLER 60 yaşında tezhiple tanıştı, 4. kişisel sergisini ...
Yabancı uzmanlar, Erdemli'de keçi sağdı
YEREL HABERLER Yabancı uzmanlar, Erdemli'de keçi sağdı
Yeni Türkü Mersinlileri coşturdu Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 12. doğum gününde, 40. sanat yıllarını kutlayan Yeni Türkü grubunu Mersinlilerle buluşturdu
YEREL HABERLER Yeni Türkü Mersinlileri coşturdu Forum Mersin ...
Kahraman otobüs şoförü, baygınlık geçiren çocuğu hastaneye yetiştirdi Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförü olarak görev yapan Yusuf Gürsoy, bir kahramanlık hikayesine imza attı Otobüste oğlu rahatsızlanan bir annenin feryadına yetişen Gürsoy, anne ile çocuğu hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Kahraman otobüs şoförü, baygınlık geçiren çocuğu ...
Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı
Jandarmadan Erdemli'de trafik denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan Erdemli'de trafik denetimi
`Pedal Döner´ büyük beğeni aldı
YEREL HABERLER `Pedal Döner´ büyük beğeni aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X