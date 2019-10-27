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Mersinliler doğa yürüyüşünde buluştu Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen ...

İHA

Mersinliler, Mezitli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü'nde buluştu.

Mersinliler doğa yürüyüşünde buluştu Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşüne katılanlar, doğayla iç içe bir gün geçirdi

Mersinliler, Mezitli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü'nde buluştu.
Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşü, AkarcaDoğançay mahalleleri arasında gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri, AKUT üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sonbaharın tüm renklerinin eşlik ettiği yürüyüş, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla kentte yaşayan vatandaşların kaynaşmasına imkan sağladı. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş boyunca binlerce vatandaş doğayla iç içe bir gün geçirdi. Doğal güzellikler arasında ellerinde bayraklarla şarkılar ve marşlar söyleyerek yürüyen Mersinliler, unutulmaz bir gün geçirmenin huzurunu yaşadı. Bebek arabasında uyuyan bebeklerden ileri yaştaki vatandaşlara kadar yoğun katılımın olduğu yürüyüşte bol bol fotoğraf çektirildi. Bazı vatandaşlar kekik ve adaçayı topladı.
Yaptıkları yürüyüşlere vatandaşların her geçen yıl daha fazla ilgi gösterdiğini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Burası Türkiye demek, burası Mezitli demek çok güzel bir duygu. Mersinimizin ne denli özel bir kent olduğunu ülkemizde ve dünyadaki yaşanan gelişmelere bakarak daha iyi anlayabiliriz. Bu güzelliklerin, bir asır ömre yaklaşan cumhuriyetimizin değerini bilelim diyorum. İyi ki Mersin’de ve Türkiye’de yaşıyoruz” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise çok güzel bir ortamda, Cumhuriyet Bayramı gibi çok özel bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, "Bu güzel havada sabah sporu yapmak mükemmel bir şey. Başka bir güzel tarafı da cumhuriyet adına gerçekleşmesi. Cumhuriyet bizlere çok şey ifade ediyor. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Ulu Önder Atatürk’ün yaptıklarına sahip çıkmak çok önemli" diye konuştu.

MERSİN

27 Ekim 2019 Pazar

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