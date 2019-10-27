Mersin'de okul servisleri denetleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin güvenli taşınması için servis denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde bütün okullarda rutin olarak gerçekleştirilen servis aracı denetimleri kapsamında, Yenişehir ilçesindeki Barbaros İlköğretim Okulu’nda hizmet veren servis araçları, öğrencilerin güvenli ulaşımı için Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından denetlendi. Denetimlerde, araçların evrak kontrolü, ruhsatta belirtilen sayıya göre öğrenci taşıyıp taşımadıkları gibi konular öncelikli olarak ele alınıyor. Ayrıca, araçların emniyet kemeri, yangın söndürme tüpleri, öğrenci rehberi, güzergah izin belgesi, sabit olmayan pencerelerin demir kafes sistemi kontrolü gibi koşulları taşıyıp taşımadığı da titizlikle inceleniyor.

282 servis aracı denetlendi

Eğitim döneminde her gün farklı bir okulda düzenli olarak yapılan denetimler, öğrencilerin rahat, konforlu ve güven içinde ulaşımının sağlanmasını hedefliyor. Denetimler sırasında görülen eksiklikler ile ilgili tespit tutanakları düzenlenerek, cezai işlem uygulanıyor. Ekipler, 20192020 eğitimöğretim sezonunun başından bu yana 282 servis aracını denetledi. 10 araca belirtilen koşullara uymamaları nedeniyle cezai işlem uygulandı. Denetimlerde en çok ruhsatta belirtilen sayının üzerinde öğrenci taşınması nedeniyle ceza verildi. Ekipler, ortalama her araca 320 TL tutarında ceza kesti.

Denetimlerden servisçiler de memnun

Denetimlerden memnuniyetini dile getiren servis şoförü Mehmet Çelik, “Uygulama bence çok güzel, böyle uygulamalar olması şart. Çocukların güvenliğini dört dörtlük elimizden geldiğince yapıyoruz. Elimizden geldiğince işimizin peşindeyiz. Belediyenin denetiminden memnunuz” dedi.

MERSİN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:33

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