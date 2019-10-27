Dünya şampiyonu itfaiyeci 2011’de muay thai dalında katıldığı Dünya O-Sport Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye eri Abdurrahman Özgül, mesleğinde olduğu kadar sporda da başarılı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dünya şampiyonu itfaiyeci 2011’de muay thai dalında katıldığı Dünya O-Sport Şampiyonası’nda dünya ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye erlerinden Abdurrahman Özgül, zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, hayallerinin peşinden koşarak 2011'de muay thai dalında katıldığı Dünya OSport Şampiyonası'nda birinci oldu. Özgül, itfaiyeciliğin de muay thainin de çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Dünya şampiyonu itfaiyeci 2011’de muay thai dalında katıldığı Dünya O-Sport Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye eri Abdurrahman Özgül, mesleğinde olduğu kadar sporda da başarılı

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye erlerinden Abdurrahman Özgül, zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, hayallerinin peşinden koşarak 2011’de muay thai dalında katıldığı Dünya OSport Şampiyonası'nda birinci oldu. Özgül, itfaiyeciliğin de muay thainin de çocukluk hayali olduğunu söyledi.
Yoğun tempoyla sürdürdüğü itfaiyecilik görevinde hayat kurtaran Abdurrahman Özgül, geriye kalan zamanında Avrupa’da ve dünyada şampiyonluk kazanarak Türk bayrağını göndere çekmenin gururunu yaşıyor. Zorlu bir yaşam mücadelesinin ardından hayallerini gerçekleştiren Özgül, 8 nüfuslu bir ailede yetişerek örnek bir başarı öyküsüne imza attı. 35 yaşındaki sporcu, 15 yaşında başladığı dövüş sporlarını sürdürerek, şu ana kadar Türkiye, Avrupa ve dünyada şampiyonluklar kazandı. 2011 yılında Antalya’da 15 ülkeden 258 sporcunun katıldığı Dünya OSport Şampiyonasında muay thai dalında mücadele ederek 56 kiloda dünya şampiyonluğunu kazanan Özgül, 6 yıldır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde itfaiye eri olarak görev yapıyor.

İtfaiyecilik ve muay thai onun için vazgeçilmez bir tutku
Erdemli İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan Abdurrahman Özgül, 24 saatlik mesaisinin ardından 48 saatlik dinlenme süresini spora ayırıyor. 2011’de dünya şampiyonu olduğu dönemde maddi imkansızlıklarla tarlada yevmiye karşılığı çalışan Özgül, çocukluğundaki iki hayalini gerçekleştirdi. Özgül, spora ve itfaiyeciliğe başlama öyküsünü şöyle anlattı:
"199697 yıllarında spora başladım. İlk tekvandoyla başlamıştım. Salon kapandı, iki sene sonra muay thai salonu açıldı. Arkadaşım 'gidelim' dedi. Gittik, hoşumuza gitti. Hiçbir zaman bırakma taraftarı olmadık. Sonuna kadar devam ettik. Bölge şampiyonluğu geldi, Türkiye şampiyonluğu, ardından Avrupa. Avrupa’dan sonra dünya şampiyonluğu geldi. Başarılar üst üste gelmeye başladı. Ondan sonra bırakamadım zaten, kopamadım. Televizyondan itfaiyecilerle ilgili filmler izliyordum. İnsanlara yardım etmeleri, koşturmaları çok hoşuma gidiyordu. Tam benlik dedim. Sonra bu işe de atıldım, hiçbir zaman bırakmadım. İnsanlara yardım etmek her zaman içimde vardı zaten. Ucunda ölüm de olsa sonuna kadar devam edecek. İkisini bir arada götürebiliyorum çünkü ikisi de benim için büyük bir aşk, büyük bir sevgi.”

4 ay sonra yeni bir dünya şampiyonluğu kazanmaya hazırlanıyor
2011’de elde ettiği başarıyı anlatan Özgül, şampiyonaya kardeşi Mustafa Özgül ile birlikte katıldığından bahsederek, 4 ay sonra dünya çapında yapılacak bir maça hazırlandığını söyledi. Özgül, “Kardeşimle birlikte girmiştik. O gençlerde, ben büyüklerde. Arkamda onun vermiş olduğu bir güven vardı. İlk maça da zaten ben çıktım. Arkanda onun olduğunu hissetmek zaten çok farklı geliyor. Kardeşin sonuçta, ona da ön ayak olacaksın. Çıktım. İlk maçımı, ikinci ve üçüncü maçımı aldım. Ondan sonra şampiyonluk geldi. Sırtımızda büyük bir yük vardı, bunun farkındaydık. Gidince bu maçı aldık ve yükü üstümüzden bir nebze indirdik. Gelirken zaten ayrı bir gurur vardı. Anlatılmaz, yaşanır. 4 ay sonra büyük bir maçım var, kesinleşmesini bekliyorum. Dünya çapında, yabancı sporcuların bir araya geldiği bir maç olacak” dedi.

İş dışındaki zamanını spora ayırıyor
Sporu yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak gören Özgül, mesai arkadaşlarının ilgisinden de memnun kaldığını anlatarak, “Sabah buradan çıkınca koşuya gidiyorum. Koşudan sonra sporumu yapıyorum. Akşam tekrar arkadaşlarla bir araya gelip sporumuza devam edebiliyoruz. Buradaki ortamı çok seviyorum. Buradaki arkadaşlarım çok iyiler. Bana sevgiyle yaklaşıyorlar. Sonuçta bayrağımızı göndere çekmiş, İstiklal Marşı'mızı okutmuş bir insan nasıl karşılanıyorsa, ben de öyle karşılanıyorum” diye konuştu.

Çocukluk hayallerini gerçekleştirdi
Erdemli’den kilometrelerce yol gidip Mersin merkezdeki spor salonunda çalışan Özgül, sporu da işi gibi ciddiyetle yapıyor. Özgül, dövüş sanatlarında ilerlemenin çocukluk hayali olduğunu şu sözlerle anlattı:
“Küçük yaşlarda hem çalışıp hem spor yapıyorduk. Hiçbir şekilde sporu bırakmadım. Çocukluğum, televizyondaki dövüş filmlerini izleyerek, onlara özenerek geçti. Spor sayesinde hiçbir kötü alışkanlığımız olmadı. Bizim arkadaşlarımız sporla uğraşıyordu. Bir arkadaşım şampiyonluğunu anlattı. Ondan esinlenerek ben de başladım. Ben de yapacağım dedim ve başardım. İlk tekvandoyla başlamıştım. Sonra muay thaiye döndüm. Muay thai daha sert, daha ağır, daha sağlamdı benim için. Sevdim, bırakamadım, kopamadım. Sonuçta bir dünya şampiyonu olmak veya Avrupa’da derece yapmak insana gurur veriyor. Bayrağımızı göndere çektirdim, İstiklal Marşı'mızı okuttum, onun gururu var içimde.”

MERSİN

27 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus Gastronomi Günleri'nde ünlü şefler panel düzenledi
YEREL HABERLER Tarsus Gastronomi Günleri'nde ünlü şefler panel ...
Mersinlilerden 'Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü'
YEREL HABERLER Mersinlilerden 'Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü'
Mersin'de okul servisleri denetleniyor
YEREL HABERLER Mersin'de okul servisleri denetleniyor
Muay Thai'de dünya şampiyonu itfaiye eri
YEREL HABERLER Muay Thai'de dünya şampiyonu itfaiye eri
Narenciye ile süslü figürler ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Narenciye ile süslü figürler ilgi odağı oldu
Mersinliler doğa yürüyüşünde buluştu Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşüne katılanlar, doğayla iç içe bir gün geçirdi
YEREL HABERLER Mersinliler doğa yürüyüşünde buluştu Mezitli ...
Şahika Ercümen dünya rekoru için Gilindire Mağarası'na dalıyor Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, yarın dünya rekoru kırmak için, buzul döneminden kalıntılar taşıyan ve dünyanın en özel yerlerinden biri olan Gilindire Mağarası’na dalacak
YEREL HABERLER Şahika Ercümen dünya rekoru için Gilindire ...
Mahalleli yanan evden 4 kişiyi kurtardı
YEREL HABERLER Mahalleli yanan evden 4 kişiyi kurtardı
Şahika Ercümen, çobanın keşfettiği mağaradaki gölde rekor denemesi yapacak
YEREL HABERLER Şahika Ercümen, çobanın keşfettiği mağaradaki gölde ...
Gizemli kazının yapıldığı "kırmızı ev" hayalet eve döndü Tarsus'ta kazı yapılan evin etrafındaki otlar insan boyunu aştı Mahalle sakinleri basın mensuplarına konuşmaya çekinirken, mahallede sessizlik hakim
YEREL HABERLER Gizemli kazının yapıldığı "kırmızı ev" hayalet eve ...
Yaya geçidinden karşıya geçen motosiklete kamyonet çarptı, sürücü öldü
YEREL HABERLER Yaya geçidinden karşıya geçen motosiklete kamyonet ...
Başkan Seçer sahaya indi Hafta sonunu, tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte kentin ana arterlerini gezerek, sorunları ve eksikleri belirlemeye ayıran Seçer, daire başkanları ve birim müdürlerine birçok yeni talimat verdi Seçer: “Mersin’i sahada yönetmek gerekiyor. Artık sahada çalışma dönemi. Yurttaşlarımız şundan emin olsunlar; çalışan bir belediye, 24 saat kentin geleceğini düşünen bir belediye başkanı var”
YEREL HABERLER Başkan Seçer sahaya indi Hafta sonunu, tüm çalışma ...
AKİB’den "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" paneli Coşan Yeğenoğlu, şirketlerin döviz yönetimi stratejilerini hazırlarken özellikle savunma amaçlı planlar oluşturması gerektiğini belirtti
YEREL HABERLER AKİB’den "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski ...
Mevsimlik tarım işçisi Sevda'nın eğitim azmi
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçisi Sevda'nın eğitim azmi
100 ton narenciyeyi ilmik ilmik işliyorlar Türkiye’nin narenciye deposu Mersin’de bu yıl 7’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde süslemeler, 500 binin üzerinde limon, portakal ve greyfurtla yapılıyor 10'u mobil 30 figür ile festival alanında ağaç giydirmeleri dahil yapılacak tüm süslemelerde kullanılacak 100 ton narenciye ürünü, kadın işçiler tarafından kuyumcu edasıyla ilmik ilmik işleniyor
YEREL HABERLER 100 ton narenciyeyi ilmik ilmik ...
Amadeus, kapalı gişe ile sanatseverle buluştu
YEREL HABERLER Amadeus, kapalı gişe ile sanatseverle buluştu
Tarsus İdman Yurdu - Afjet Afyonspor: 0-2
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - Afjet Afyonspor: 0-2
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Afjet Afyonspor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Afjet Afyonspor: ...
Muhtarlık binasına saldırı
YEREL HABERLER Muhtarlık binasına saldırı
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde yine kaybetti Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde Botaş'a 62-54 yenildi
YEREL HABERLER Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde yine ...
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - BOTAŞ: 54-62
YEREL HABERLER Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - BOTAŞ: 54-62
Mersin'de 5 yaşındaki Ürdünlü çocuğu tokatlayan zanlı hakkında dava açıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 5 yaşındaki Ürdünlü çocuğu tokatlayan zanlı ...
Mezitli Belediyesi plastik kirlilikle mücadele edecek
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi plastik kirlilikle mücadele edecek
Mersin'den Galatasaray'a uzanan hikaye Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin voleybol kursunda eğitim alan Eda Say, kurslarda yetişen başarılı sporculardan biri olarak dikkat çekiyor Galatasaray kadın voleybol takımının alt yapısında oynayan 17 yaşındaki Eda, kariyerinde önemli adımlar atıyor
YEREL HABERLER Mersin'den Galatasaray'a uzanan hikaye Mersin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X