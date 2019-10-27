Tarsus Gastronomi Günleri'nde ünlü şefler panel düzenledi

Tarsus mutfağının zenginliklerini tüm Türkiye’ye gösteren ve bu yıl 3.’sü düzenlenen Tarsus Gastronomi Günleri devam ediyor. Türkiye’nin ve Mersin'in ünlü şefleri yemek ve zeytinyağı eşleştirmeleri üzerine panel düzenledi.

Bu yıl 3 gün sürecek Tarsus Gastronomi Günleri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Kent Konseyi, Tarsus Kent Konseyi, Tarsus Slow Food Grubu ile Tarsus Zeytin Platformu işbirliğiyle gerçekleşen programın ikinci gününde, zeytinyağının gastronomideki yeri ile geleneksek ve yöresel yemekler üzerine panel düzenlendi.

Zeytindostu Derneği Başkanı Prof.Dr. Fügen Durlu Özkaya, Türkiye’nin ünlü şefleri Aylin Yazıcıoğlu ile Melih Demirer ve Tarsus Belediyesi’nin şefi Zafer Kayrak, vatandaşlarla bir araya geldi. Düzenlenen panelde, yemeklerde zeytinyağı ve ince detaylarla yemek yapmanın kurallarını anlattı.

Gün boyu süren festivalde alanda trio müzik performans gösterisi ile Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin, 'Tarsus’tan manzaralar' konulu resim çalışmaları da halkın beğenisine sunuldu.

MERSİN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:33

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