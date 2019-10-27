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Belediye başkanları Tarsus Gastronomi Günleri'nde buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap ...

İHA

Mersin, Adana ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanları, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen Tarsus Gastronomi Günleri'nde buluştu.

Belediye başkanları Tarsus Gastronomi Günleri'nde buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "İnsanları buraya getirebilirsek, ekonomik hayatımıza önemli katkılar yapabiliriz"

Mersin, Adana ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanları, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen Tarsus Gastronomi Günleri’nde buluştu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gastronomi Günleri kapsamında, tarihi Kubat Paşa Medresesi önünde kurulan stantları ziyaret ederek, hem Mersin ve Tarsus’a özgü lezzetlerin tadına baktı, hem de hemşehrileri ile bol bol sohbet etme imkanı buldu.
Stant ziyaretlerinin ardından gerçekleştirilen Gastronomi Günleri’nin final yemeğine Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi ve İzmir KöyKooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ile kızı Defne Soyer, bazı milletvekilleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
“Vatandaşlarımızı bu güzelliği görmek için getirebilirsek ekonomik hayatımıza önemli katkılar yapabiliriz”
Başkan Seçer, Gastronomi Günleri kapsamında Tarsus mutfağının eşsiz lezzetlerini hep beraber tattıklarını ve Slow Food’un bu etkinliklere ayrı bir değer kattığını ifade ederek, Slow Food’un yeni bir konsept ve anlayış olduğunu vurguladı. Seçer, “Bölgemiz her konuda zengin olduğu gibi, yeme içme konusunda da son derece zengin. Yemeyi, içmeyi sevince de böyle güzel yemekler, lezzetler ortaya çıkıyor. Bunun yanında da muazzam bir sofra kültüründe benzeşmemiz var. Kendi içimizde, kendimizi ikna etmekle, kendimizi memnun etmekle, kentlerimizi, şehirlerimizi zenginleştiremeyiz. Kentimizin dışından vatandaşlarımızı Türkiye sınırları içinde ya da komşu coğrafyalardan, Avrupa’dan, diğer ülkelerden insanları buraya bu güzelliği görmek için getirebilirsek, o zaman hem sosyal hayatımıza hem kültürel hayatımıza hem de ekonomik hayatımıza önemli katkılar yapabiliriz” dedi.
Artık bu yeni dönemde belediyeciliğin sadece rutin işleri kapsamadığını dile getiren Seçer, “Yeni dönemde büyükşehir belediye başkanlığı rutin işlerin yanında birçok konuyu da kapsayan görevlerden oluşuyor. En iyi şekilde, en layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ama benim bir şansım var. Lütfü Başkan ve Zeydan Başkan gibi iki değerli hocam var. Ben daha onların yanında yeni bir belediye başkanıyım. Bu konuda onlardan edineceğim çok görgü ve deneyim var. Bu insanlar da kentlerine emeklerini, yıllarını, alın terlerini verdiler. Kendilerini takdirle izliyorum. Onlardan çok ders çıkarıyorum” diye konuştu.
“Dünyanın hiçbir yerinde bu coğrafyaya benzeyen başka bir coğrafya yok”
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da konuşmasında, böyle bir coğrafyada ve lezzet dünyasında doğmanın, yaşamanın büyük bir şans olduğunu ifade ederek, “Dünyanın hiçbir yerinde bu coğrafyaya benzeyen başka bir coğrafya yok. Bu yörede toplam 600’e yakın lezzet var. Birbirine yakın yemekler ama hepsinin olağanüstü lezzeti ve ayrı tadı var. Bir kentte ne kadar zenginlik varsa, o kentin yaşaması ve değerlendirmesi gereken, Türkiye’nin değerlendirmesi gereken, hatta dünyaya açılması gereken ne kadar zenginlik varsa onu tanıtmak da bizim görevlerimizin başında geliyor” ifadelerini kullandı..
“Bu güzelliklerin lezzeti paylaştıkça artıyor”
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bu coğrafyada Urfa’dan Mersin’e kadar nereye dokunulsa tarih ve kültür fışkırdığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Hem de çeşit çeşit. Bütün bu güzelliklerin yanında insanlarımızın güzel yemekleri de fışkırıyor. Biz o güzel yemekleri Urfa’dan Mersin’e, Tarsus’a kadar tatmanın zevkini yaşıyoruz. Bu güzellikler paylaştıkça güzelleşir, paylaştıkça lezzeti artar, paylaştıkça cebimize, ekonomimize katkı sağlar. Biz bunu Türkiye olarak yeni keşfettik. Mersin’de de gerçekten çok güzel bir yemek kültürü var. Çok güzel tarihi eserler de var. İnsanların manevi dünyasına hitap eden, Hıristiyanlık öncesi birçok manevi şahsiyetin yaşadığı çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Tabi bütün bu güzellikler, güzel yemekler, güzel çeşitler doğurmuş. Bizim bu çeşitleri dünyayla paylaşmamız lazım. Onun için buradayız. Biz el ele vereceğiz. Hep birlikte bu coğrafyanın birikimlerini, lezzetlerini dünyayla paylaşacağız. Paylaşırken de kol kola girip birlikte hareket etme tarzını yakalayacağız.”

MERSİN

27 Ekim 2019 Pazar

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