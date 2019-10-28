'Sihirli flüt' ve Ankara Yaylılar Topluluğu ayakta alkışlandı

MERSİN'de, dünyaca ünlü 'Sihirli Flüt' Şefika Kutluer'in, Ankara Yaylılar Topluluğu ile verdiği konser, ayakta alkışlandı.

Mersin Akdeniz Opera ve Bale Kulübü'nce Cumhuriyet'in 96'ncı yılı dolayısıyla Akdeniz İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'ndaki konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Başkanı Fazıl Tütüner, etkinliği kulübün 10'uncu yılı ve Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi. Ardından sahne alan 'Sihirli Flüt' Şefika Kutluer'e kemancı Elena Postnova, Feruza Abullaeva, viyolacı Yukiyo Hirona, viyolonselci Serdar Rasul ve kontrabasçı Sergey Margulis'ten oluşan Ankara Yaylılar Topluluğu eşlik etti. İzleyiciler, konser sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.

Konserin ardından Şefika Kutluer, sanatın insan hayatında çok önemli olduğunu dile getirerek, konsere katılan herkese teşekkür etti.



MERSİN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:57

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.