Mersin'de ihtiyaç sahiplerine 'Halk Kart' dağıtımı başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin toplumsal eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Halk Kart’ın dağıtımları başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 'Halk Kart' almak isteyen vatandaşların merkez ilçelerde ve Tarsus’ta Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi’ne, ilçelerde ise İlçe Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Muhtarlık Şube Müdürlükleri’ne başvurmaları yeterli olacak.

'Halk Kart’a nakit yüklemesi 31 Ekim’de yapılacak

Dar gelirli vatandaşların sabırsızlıkla beklediği 'Halk Kart'ların dağıtımı 31 Ekim’e kadar sürecek.

31 Ekim’de vatandaşların ihtiyaç durumuna göre belirlenen tutarlar, 'Halk Kart’a yüklenecek ve vatandaşlar yaşadıkları ilçelerde Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmalı olan market ve mahalle bakkallarından alışveriş yapabilme olanağına kavuşacak. 'Halk Kart’lara ihtiyaç sahiplerinin maddi durumuna göre aylık 90 ve 160’şar liralık yükleme yapılacak.

Halk Kartını alacağı için gece sevinçten uyuyamadığını söyleyen Şükran Saraçoğlu, “Çok mutluyum. Gece uyuyamadım, bayağı sevindim çünkü çok ihtiyacımız var. Allah Vahap Seçer Başkanımızdan bin kez razı olsun, ondan çok memnunuz” dedi. 'Halk Kart'ını almak için erkenden yola düşen ve kartını aldıktan sonra emeği geçen herkese teşekkür eden Nevin Özortak ise “Büyükşehir Belediyemize dar gelirli ailelere böyle yardımlar yaptığı için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah Vahap Başkanın tırnağını taşa değdirmesin, o yüzü hep gülsün" diye konuştu.

MERSİN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

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