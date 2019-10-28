Başkan Gültak, Roman vatandaşlarla bir araya geldi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hafta sonunda Turgut Reis Mahallesi’ni ziyaret ederek, Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretinde Başkan Gültak’a, başkan yardımcıları, müdürler, birim yetkilileri ve mahalle muhtarı da eşlik eti. Roman vatandaşlarla buluşmasında özellikle küçük çocuklar ve yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenen Gültak, onlarla sohbet etti, bir istekleri olup olmadığını sordu.

Başkan Gültak, zaman içinde evleri adeta harabeye dönen, ancak maddi imkansızlık nedeniyle yenileyemeyen vatandaşların taleplerinin karşılanması ve gereken incelemelerin başlatılması için ekiplere talimat verdi. Ziyareti esnasında, sahada çalışan ekiplerden de bilgi alan Başkan Gültak, sorunlu veya yetersiz gördüğü bir takım hizmet ve çalışmanın da en kısa zamanda tamamlanması yönünde sorumlu ekiplere uyarıda bulundu.

Ziyaretlerinde, mahalle sakinleri ile sohbet edip şikâyet ve taleplerini dinleyen Başkan Gültak, vatandaşların dile getirdiği taleplerin en kısa zamanda gerçekleşeceğinin sözünü verdi. Başkan Gültak, özellikle mahalle sakinlerinin uğrak mekânı olan park ve yeşil alanların temiz ve düzenli tutulması yönünde ekiplere uyarıda bulundu.

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