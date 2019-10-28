Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda dünya rekoru kırdı

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Mersin’de buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'na dalış yaparak, mağara dalışında kadınlar paletsiz dünya rekorunu kırdı.
Gilindire Mağarası'nda, 'Paletsiz Kategori'de rekor denemesi gerçekleştiren milli sporcu Şahika Ercümen, bu alanda kadınlar paletsiz dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak dünyada ilk kez bir mağarada, tek nefeste 100 metre su altından gitmeyi başardı.
MERSİN
28 Ekim 2019 Pazartesi
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