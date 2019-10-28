Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda dünya rekoru kırdı

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Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Mersin’de buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'na dalış yaparak, mağara dalışında kadınlar paletsiz dünya rekorunu kırdı.

Gilindire Mağarası'nda, 'Paletsiz Kategori'de rekor denemesi gerçekleştiren milli sporcu Şahika Ercümen, bu alanda kadınlar paletsiz dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak dünyada ilk kez bir mağarada, tek nefeste 100 metre su altından gitmeyi başardı.

MERSİN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

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İKİNDİ 15:30

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YATSI 19:12

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