Tarsus'ta kısmi su kesintisi uyarısı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 30 Ekim Çarşamba gece yarısından itibaren yaklaşık 9 saat süreyle bazı mahallelerde kısmi su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Tarsus ilçesine bağlı bazı mahallelerde, fiziki kayıp kaçakların önlenmesi adına zorunlu kısmi su kesintisi yapılacağı belirtilerek, vatandaşların tedbirli olması istenildi. Su kesintisinin 30 Ekim Çarşamba günü saat 23.00 ile 31 Ekim 2019 Perşembe günü saat 08:00’e kadar süreceği ifade edilen açıklamada, kesintinin yaşanacağı mahalleler ise şu şekilde sıralandı; "Bahçe, Barboros, Caminur, Cumhuriyet, Çağlayan, Duatepe, Eski Ömerli, Fatih, Fevzi Çakmak, Girne, Gözlükule, İsmet Paşa (Rasim Dokur Bulvarı üzerinde bulunanlar haricinde hepsi), Hürriyet, Kızılmurat bir kısımı, Öğretmenler, Reşadiye, 82 Evler, Şahin, Şehit Kerim, Şehit Mustafa, Tekke, Yeşil, Yeşilevler, Yeşilyurt Yarısı (Şehit Ömer Halisdemir Okulu ile Hilmi Seçkin Bulvarı arasında kalan sokaklar), Yunus Emre, kırsal mahallelerde ise Arıklı, Günyurdu, Mantaş, Özlüce, Yenice, Devlet Mesire Parkı ile Kavaklı, Mithatpaşa ve Yeni Ömerli'nin bir kısmı."

MERSİN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

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