Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü

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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gece 03.00 sıralarında TEM Otoyolunda Pozantı’dan Tarsus istikametine giden M.K'nin kullandığı 33 CLL 24 plakalı otomobil, park halindeki N.T yönetimindeki 06 FV 264 plakalı çekici dorsesinin arkasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü M.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

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