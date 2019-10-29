Remzi Karabulut'tan 'topaç' temalı resim sergisi

Tarsus Belediyesi'nin kuruluşunun 151. yılı etkinlikleri kapsamında, Remzi Karabulut'un 'topaç' temalı kişisel resim sergisinin açılışı yapıldı.

Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde düzenlenen Remzi Karabulut'un 'topaç’ temalı kişisel resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiyi ziyaret eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Maalesef 1950’lerden beri çok ama çok önemli değerli insanları yetiştiremeyen bir topraklardayız. Halbuki Çukurova o kadar elinde olanağı olan bir bölge ki nereye bakarsanız bakın sanat kokan bir bölgedir. Tarsus’ta gerçekten bu tür etkinliklerin olması beni çok mutlu ediyor ama asıl mutlu eden sizlerin buna verdiği değer" dedi.

Kentin dokusunu değiştirmek istediklerini belirten Bozdoğan, "Bu kentte elbette resim, müzik, tiyatro, kadın ve yaşam, çocuk ve bilim akademilerini açacağız. Burada belki ekonomik olarak, ticari olarak daha farklı yaptırımlar ortaya koyulabilir ama bizim için asıl önemli olan sosyal ve kültürel devrimlerdir ve bu devrimleri de başaracak olan sizlersiniz" dedi.

MERSİN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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