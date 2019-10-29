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Başkan Bozdoğan: "Bu bayram, bu heyecan hepimizin"

İHA

Başkan Bozdoğan: "Bu bayram, bu heyecan hepimizin"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine Katıldı. Bozdoğan, “Bu bayram, bu heyecan hepimizin. Cumhuriyetimizin değerlerini korumak ve sahip çıkmak vatandaş olarak hepimizin sorumluluğundadır” dedi.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, ilçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir katıldı. Belediye Başkanı Bozdoğan, Cumhuriyetin nice zorluklara rağmen kurulduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yaşayan tüm vatandaşların Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.
Bozdoğan, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, 'büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyiz.' Bu bayram, bu heyecan hepimizin. Bu ülke bizlere altın tepside sunulmadı. Türkiye Cumhuriyeti acı, kan ve gözyaşı ile kuruldu. Ve verilen bu mücadelenin sonucunda kazanılan Cumhuriyetimizi korumak, değerlerine sahip çıkmak vatandaş olarak hepimizin sorumluluğundadır. Ülkemizi ve şehrimizi güçlü yarınlara taşımak ve çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için çok çalışmamız gerektiğini de unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin ilanının 96’ınci yılının büyük coşkusunu yaşadığımız bu günde, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, cumhuriyetimizin fedailerini, vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyorum" dedi.

MERSİN

29 Ekim 2019 Salı

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