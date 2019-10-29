Başkanlardan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkanlardan Cumhuriyet Bayramı mesajı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ile AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Seçer, Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye'nin büyük bayramı olduğunu belirtti. Cumhuriyetin Türkiye'nin küllerinden doğduğu, ülkenin kaderinin değiştiği, bağımsızlık ve kahramanlık destanının tacı olduğunu ifade eden Seçer, "Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşımızın ardından 'Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun idare biçimi Cumhuriyet idaresidir' diyerek siyasal, toplumsal ve kültürel alanda bir yenilenme, kalkınma, modernleşme ve aydınlanma hamlesi başlatmıştır. Ulusumuz, 96 yıldır Atatürk’ün açtığı bu yoldan hiç ayrılmadan, büyük bir azim ve kararlılıkla yürümüştür ve yürüyüşüne sonsuza dek devam edecektir. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, eşitlik ve özgürlüktür. Cumhuriyet yoksulluğa, çaresizliğe karşı verilen mücadelenin diğer bir adıdır. Cumhuriyet kader birliği yapmış, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmayı hedef olarak belirlemiş, eşit vatandaşlık ve evrensel hukuk temeline dayalı bir değerler bütünü, özgürlükçü bir tercihtir. Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Türkiye Cumhuriyeti her manası ile büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek, ebediyen yaşayacaktır' sözleriyle bizlere emanet ettiği en önemli mirasıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün 'en büyük eserimdir' diyerek nitelendirdiği Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içerisinde daima daha ileri noktalara taşımak, bunun için var gücümüzle çalışmak bizim için bir gereklilik değil, bir zorunluluktur.
Büyük bir gurur, heyecan ve coşku içerisinde olduğumuz bu mutlu günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman mücadele arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, şükran ve rahmetle anıyor, tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ise Cumhuriyetin 96. yılını milletçe gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Türk milletinin canı pahasına, büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Cumhuriyetimiz, vatan sevgisiyle dolu büyük Türk milletinin esaret kabul etmeyen karakterinin sonucudur. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci tüm yokluklara rağmen milli tarihimizin kaydettiği en büyük ve en şanlı mücadelelerden biri olmuştur. Cumhuriyet'in kurulması, işgalin ardından halkımızın Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir araya gelerek kenetlenmesi ile başarılmıştır. Bu sorumluluk duygusuyla, ülkenin evlatları olarak Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi ve dünyada söz sahibi bir ülke olması için en üstün vatanseverlik duygularıyla hareket etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi, Cumhuriyet değerlerini yaşatan ve bugünlere gelmesini sağlayan tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Bugünün sadece resmi bir tatil duygusu ile değil, bir Bayram coşkusu ile kutlanmasını diliyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun"
AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de Cumhuriyetin ilanının 96. yıldönümü olan bugünü büyük bir sevinç ve gururla kutladıklarını vurgulayarak, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan milli mücadelenin büyük bir inanç ve kararlılıkla tüm güçlüklere karşı yürütülerek eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlandığını belirtti. Ercik, "Cumhuriyetimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, millet olarak gösterilen kararlılık ve azimle, omuz omuza verilerek kazanılmış olan çok büyük ve çok önemli bir eserdir. Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak, onu gelecek nesillere aktarmak bu vatan toprağı üzerinde yaşayan her bir ferdin sorumluluğudur. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız. Cumhuriyet, milli irademizin yeniden şahlanışı ve ülke olarak yeniden doğuşunun adıdır. Milletimizin kutsal azminin ve birlikteliğinin simgesidir. Cumhuriyetimizle birlikte gelen ve ortaya çıkan milli iradenin temsili sonsuza değin yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünde bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, bu büyük günde Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

MERSİN

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Bozdoğan: "Bu bayram, bu heyecan hepimizin"
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan: "Bu bayram, bu heyecan hepimizin"
Sahte banka reklamına tıkladı, 18 bin lira dolandırıldı Mersin’de internette gördüğü sahte banka reklamına tıklayan bir kişi, 2 bin 670 dolar ile 5 bin lira dolandırıldı Polisin titiz çalışması sonucunda ’phishing’ denilen yöntemi kullanarak vatandaşın banka hesabını ele geçiren 5 şüpheli, gözaltına alındı Paraları çekme anları güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte banka reklamına tıkladı, 18 bin lira ...
Remzi Karabulut'tan 'topaç' temalı resim sergisi
YEREL HABERLER Remzi Karabulut'tan 'topaç' temalı resim sergisi
Mersin merkezli 8 ilde FETÖ’nün yeni yapılanmasına operasyon: 14 tutuklama Operasyonlarda gözaltına alınan, 53 kişiden 10’u savcılıktan, 29’u ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 8 ilde FETÖ’nün yeni yapılanmasına ...
Pitbull çaldı, 7 bin 802 TL para cezası yedi
YEREL HABERLER Pitbull çaldı, 7 bin 802 TL para cezası yedi
Tartıştıkları kişiyi döverek öldürdüler
YEREL HABERLER Tartıştıkları kişiyi döverek öldürdüler
Mut'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mut'ta trafik kazası: 1 yaralı
Silahla tehdit suçundan aranan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Silahla tehdit suçundan aranan zanlı yakalandı
Muz lifinden ipekli dokuma
YEREL HABERLER Muz lifinden ipekli dokuma
Şehit torununu asker selamıyla uğurladı
YEREL HABERLER Şehit torununu asker selamıyla uğurladı
Mersinli şehide hüzünlü veda Sözleşmeli er Mustafa Korkmaz, memleketi Mersin'de göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Mersinli şehide hüzünlü veda Sözleşmeli er Mustafa ...
Kimsenin kalmadığı ev yandı
YEREL HABERLER Kimsenin kalmadığı ev yandı
Şahika Ercümen'den dünya rekoru (2)
YEREL HABERLER Şahika Ercümen'den dünya rekoru (2)
Mağarada daldı, tek nefeste 100 metre gitti, dünya rekoru kırdı
YEREL HABERLER Mağarada daldı, tek nefeste 100 metre gitti, dünya ...
Vali Su, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Vali Su, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
Bozyazı'daki satranç turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Bozyazı'daki satranç turnuvası sona erdi
Tarsus'ta kısmi su kesintisi uyarısı
YEREL HABERLER Tarsus'ta kısmi su kesintisi uyarısı
MEÜ öğrencisine ödül
YEREL HABERLER MEÜ öğrencisine ödül
Şahika Ercümen'den dünya rekoru (1)
YEREL HABERLER Şahika Ercümen'den dünya rekoru (1)
Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda dünya rekoru kırdı
YEREL HABERLER Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda dünya rekoru ...
Tarsus Gastronomi günleri sona erdi
YEREL HABERLER Tarsus Gastronomi günleri sona erdi
Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası’na yaptığı dalışta "Paletsiz Kategori"de 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı.
YEREL HABERLER Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, ...
Başkan Gültak, Roman vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Gültak, Roman vatandaşlarla bir araya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X