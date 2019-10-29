Başkanlardan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ile AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Seçer, Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye'nin büyük bayramı olduğunu belirtti. Cumhuriyetin Türkiye'nin küllerinden doğduğu, ülkenin kaderinin değiştiği, bağımsızlık ve kahramanlık destanının tacı olduğunu ifade eden Seçer, "Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşımızın ardından 'Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun idare biçimi Cumhuriyet idaresidir' diyerek siyasal, toplumsal ve kültürel alanda bir yenilenme, kalkınma, modernleşme ve aydınlanma hamlesi başlatmıştır. Ulusumuz, 96 yıldır Atatürk’ün açtığı bu yoldan hiç ayrılmadan, büyük bir azim ve kararlılıkla yürümüştür ve yürüyüşüne sonsuza dek devam edecektir. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, eşitlik ve özgürlüktür. Cumhuriyet yoksulluğa, çaresizliğe karşı verilen mücadelenin diğer bir adıdır. Cumhuriyet kader birliği yapmış, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmayı hedef olarak belirlemiş, eşit vatandaşlık ve evrensel hukuk temeline dayalı bir değerler bütünü, özgürlükçü bir tercihtir. Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Türkiye Cumhuriyeti her manası ile büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek, ebediyen yaşayacaktır' sözleriyle bizlere emanet ettiği en önemli mirasıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün 'en büyük eserimdir' diyerek nitelendirdiği Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içerisinde daima daha ileri noktalara taşımak, bunun için var gücümüzle çalışmak bizim için bir gereklilik değil, bir zorunluluktur.

Büyük bir gurur, heyecan ve coşku içerisinde olduğumuz bu mutlu günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman mücadele arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, şükran ve rahmetle anıyor, tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ise Cumhuriyetin 96. yılını milletçe gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk milletinin canı pahasına, büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Cumhuriyetimiz, vatan sevgisiyle dolu büyük Türk milletinin esaret kabul etmeyen karakterinin sonucudur. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci tüm yokluklara rağmen milli tarihimizin kaydettiği en büyük ve en şanlı mücadelelerden biri olmuştur. Cumhuriyet'in kurulması, işgalin ardından halkımızın Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir araya gelerek kenetlenmesi ile başarılmıştır. Bu sorumluluk duygusuyla, ülkenin evlatları olarak Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi ve dünyada söz sahibi bir ülke olması için en üstün vatanseverlik duygularıyla hareket etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi, Cumhuriyet değerlerini yaşatan ve bugünlere gelmesini sağlayan tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Bugünün sadece resmi bir tatil duygusu ile değil, bir Bayram coşkusu ile kutlanmasını diliyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de Cumhuriyetin ilanının 96. yıldönümü olan bugünü büyük bir sevinç ve gururla kutladıklarını vurgulayarak, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan milli mücadelenin büyük bir inanç ve kararlılıkla tüm güçlüklere karşı yürütülerek eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlandığını belirtti. Ercik, "Cumhuriyetimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, millet olarak gösterilen kararlılık ve azimle, omuz omuza verilerek kazanılmış olan çok büyük ve çok önemli bir eserdir. Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak, onu gelecek nesillere aktarmak bu vatan toprağı üzerinde yaşayan her bir ferdin sorumluluğudur. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız. Cumhuriyet, milli irademizin yeniden şahlanışı ve ülke olarak yeniden doğuşunun adıdır. Milletimizin kutsal azminin ve birlikteliğinin simgesidir. Cumhuriyetimizle birlikte gelen ve ortaya çıkan milli iradenin temsili sonsuza değin yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünde bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, bu büyük günde Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

MERSİN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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