Cumhuriyet Kupası final maçında Selçuk Dereli düdük çaldı

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi’nin Cumhuriyet kupası çerçevesinde düzenlediği Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nın final karşılamasını FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli yönetti.

Tarsus Belediyesi’nin Cumhuriyet kupası kapsamında Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nın müracaatları geçen ay 25 Eylül’de tamamlandı.18 farklı gruptan oluşan turnuvada toplam 22 takım katılım sağladı. Eleme usulüyle oynanan karşılaşmalarda takımlar bir üst tura çıkabilmek için büyük mücadele verirken, turnuvanın finaline Milli Eğitim 1 ile Milli Eğitim 3 takımları kaldı. Tarsus Beleyesi futbol sahasında düzenlenen maçın final karşılaşmasını FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli yönetirken, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel otçu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Murat Tarsuslu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, ilçe Sağlık Müdürü Dr. Orhan Acehan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Çelik, İŞKUR Tarsus Şube Müdürü Kürşat Dal, Belediye Başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş karşılaşmayı izledi. Oynanan maçta Milli Eğitim 3 takımı, Milli Eğitim 1 takımını 21 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Karşılaşmanın ardından kentin protokol üyeleri, Cumhuriyet kupasını ve madalyalarını şampiyon takımın oyuncularına takdim etti.

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