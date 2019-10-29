Mersin´de FETÖ'ye 14 tutuklama

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MERSİN'de FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasını deşifre etmek amacıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis tarafından yapılan 5 aylık takibin sonunda aralarında örgütün ilçe abisi, ilçe finansçısı ve bölgeci temsilcileri ile terör örgütünün toplantılarına katılıp maddi yardım sağlayan 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mersin merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı opreasyonda 53 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken, 43'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 29'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



MERSİN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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