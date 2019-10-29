Mersin´de FETÖ'ye 14 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mersin´de FETÖ'ye 14 tutuklama

DHA

MERSİN'de FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasını deşifre etmek amacıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

MERSİN'de FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasını deşifre etmek amacıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis tarafından yapılan 5 aylık takibin sonunda  aralarında örgütün ilçe abisi, ilçe finansçısı ve bölgeci temsilcileri ile terör örgütünün toplantılarına katılıp maddi yardım sağlayan 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mersin merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı opreasyonda 53 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken, 43'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 29'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

MERSİN

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet Kupası final maçında Selçuk Dereli düdük çaldı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Kupası final maçında Selçuk Dereli düdük ...
Başkanlardan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkanlardan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Bozdoğan: "Bu bayram, bu heyecan hepimizin"
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan: "Bu bayram, bu heyecan hepimizin"
Sahte banka reklamına tıkladı, 18 bin lira dolandırıldı Mersin’de internette gördüğü sahte banka reklamına tıklayan bir kişi, 2 bin 670 dolar ile 5 bin lira dolandırıldı Polisin titiz çalışması sonucunda ’phishing’ denilen yöntemi kullanarak vatandaşın banka hesabını ele geçiren 5 şüpheli, gözaltına alındı Paraları çekme anları güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte banka reklamına tıkladı, 18 bin lira ...
Remzi Karabulut'tan 'topaç' temalı resim sergisi
YEREL HABERLER Remzi Karabulut'tan 'topaç' temalı resim sergisi
Mersin merkezli 8 ilde FETÖ’nün yeni yapılanmasına operasyon: 14 tutuklama Operasyonlarda gözaltına alınan, 53 kişiden 10’u savcılıktan, 29’u ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 8 ilde FETÖ’nün yeni yapılanmasına ...
Pitbull çaldı, 7 bin 802 TL para cezası yedi
YEREL HABERLER Pitbull çaldı, 7 bin 802 TL para cezası yedi
Tartıştıkları kişiyi döverek öldürdüler
YEREL HABERLER Tartıştıkları kişiyi döverek öldürdüler
Mut'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mut'ta trafik kazası: 1 yaralı
Silahla tehdit suçundan aranan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Silahla tehdit suçundan aranan zanlı yakalandı
Muz lifinden ipekli dokuma
YEREL HABERLER Muz lifinden ipekli dokuma
Şehit torununu asker selamıyla uğurladı
YEREL HABERLER Şehit torununu asker selamıyla uğurladı
Mersinli şehide hüzünlü veda Sözleşmeli er Mustafa Korkmaz, memleketi Mersin'de göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Mersinli şehide hüzünlü veda Sözleşmeli er Mustafa ...
Kimsenin kalmadığı ev yandı
YEREL HABERLER Kimsenin kalmadığı ev yandı
Şahika Ercümen'den dünya rekoru (2)
YEREL HABERLER Şahika Ercümen'den dünya rekoru (2)
Mağarada daldı, tek nefeste 100 metre gitti, dünya rekoru kırdı
YEREL HABERLER Mağarada daldı, tek nefeste 100 metre gitti, dünya ...
Vali Su, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Vali Su, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
Bozyazı'daki satranç turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Bozyazı'daki satranç turnuvası sona erdi
Tarsus'ta kısmi su kesintisi uyarısı
YEREL HABERLER Tarsus'ta kısmi su kesintisi uyarısı
MEÜ öğrencisine ödül
YEREL HABERLER MEÜ öğrencisine ödül
Şahika Ercümen'den dünya rekoru (1)
YEREL HABERLER Şahika Ercümen'den dünya rekoru (1)
Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda dünya rekoru kırdı
YEREL HABERLER Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda dünya rekoru ...
Tarsus Gastronomi günleri sona erdi
YEREL HABERLER Tarsus Gastronomi günleri sona erdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X