Mersin’de Cumhuriyet Bayarım coşkusu

– Mersin’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümü kutlamalarına katılan Mersinliler, bayraklar ve alkışlarla cumhuriyet coşkusu yaşadı.

Mersin’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Mersin Valisi Sayın Ali İhsan Su’nun, sabah saat 9.30’da Kültür Merkezi Şeref Salonunda tebrikleri kabulüyle başladı. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolü, siyasi partiler, askeri erkan ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı tebrik töreninin ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanında devam etti. Buradaki törene vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



“Cumhuriyetimiz, bu uğurda nice evlatlarını şehit vermiş bir milletin ortak eseri olarak doğmuştur”

Törende Vali Su, Tuğamiral Kireçtepe ve Başkan Seçer ile birlikte meydanda bulunanların bayramını kutladı. İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlamına ilişkin konuşma yapan Vali Su, Cumhuriyetin ilanını büyük bir coşku ve gurur içinde kutladıklarını söyledi. Su, “Bugün millet olarak şanlı tarihimizin çok önemli bir dönüm noktasını, cumhuriyetimizin ilanının 96’ncı yıl dönümünü hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimiz, türlü yoksunluklar ve imkansızlıklar içerisinde vatanı için mücadele eden, bu uğurda nice evlatlarını şehit vermiş bir milletin ortak eseri olarak doğmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, asırlardır bağımsızlığından ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kenetlenen milletimiz, 29 Ekim 1923’te iradesine asla zincir vurulamayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin söz sahibi olamayacağını en güçlü şekilde tüm dünyaya ilan etmiştir. Kurtuluş Savaşını zafere taşıyan, cumhuriyetimize hayat veren bu ruh, 96 yıl önce olduğu gibi bugün de bin yıldır yurdumuz olan kutsal vatanımızda parlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarının şahsında dimdik ayaktadır. En önemli hasletlerinden olan bağımsızlık karakterini her şart altında her zaman gösteren böyle asil, böyle kahraman bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatmak, ülkenin küresel ölçekteki yükselişini daha ileri noktalara taşımak, milleti çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için gece gündüz demeden var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Su, “Cumhuriyetimizi aldığımız noktadan daha ileri seviyelere taşıyıp, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza emanet etmek için bu büyük milletin her bir ferdi olarak üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğiz. Millet olarak bugün büyük bir gurur ve coşkuyu yaşamamızı sağlayan cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bizlere sonsuza dek vatan kalan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün 96’ncı yaşını kutladığımız cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde Mersinli hemşehrilerimin ve tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutluyorum” diye konuştu.

Daha sonra öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterileri ile devam eden tören, resmi geçitle sona erdi.

