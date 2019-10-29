Mersin’de Bağdadi için eylem hazırlığında olan 5 şüpheli yakalandı

– Mersin’de, terörle mücadele ekiplerinin sabaha karşı düzenledikleri operasyonda, İdlib’de öldürüldüğü açıklanan DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi için eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün Mersin’deki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak 4’ü Suriye uyruklu, 1’i Türk vatandaşı olmak 5 şüpheliyi yakalamak için Mersin merkez ile Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarda, 3’ü il merkezinde, biri Tarsus’ta, biri de Bozyazı’da olmak üzere 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konulurken, Y.O. isimli şahsın evinde 23 adet 9 mm MKE yapımı dolu fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, ABD’nin İdlib’de hafta sonunda düzenlediği operasyonda öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi için eylem hazırlığı yaptıkları bilgisi üzerine gerçekleştirildiği öğrenildi.

MERSİN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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