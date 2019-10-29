Mersin´de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

- DEAŞ terör örgütünün kurucusu Ebu Bekir el-Bağdadi´nin Suriye´de düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından, Mersin'de eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4´ü Suriye uyruklu, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün kentteki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, örgütün kurucusu Ebu Bekir el-Bağdadi´nin Suriye´de düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda, kent merkezinde 3, Tarsus ilçesinde 1, Bozyazı ilçesinde ise 1 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital malzemelere el konuldu. Şüphelilerden Y. O´nun evinde ise 9 mm çapında MKE yapımı 23 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



MERSİN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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