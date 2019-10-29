'Kansere farkındalık' nikahı

- MERSİN´de kanseri yenen Meltem Kılıç, Mutlu Çamlıyer ile hayatını birleştirdi.

Evlilik kararı alan Meltem Kılıç ile Mutlu Çamlıyer´in nikah merasimi, meme kanserinin erken teşhisine dikkat çekmek amacıyla Dünya Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenen Örgülü Sokak'ta gerçekleşti. Nikahın yapıldığı sokakta, Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yazar Güray Gökal 4'ncü fotoğraf sergisini açtı. Nikaha katılanlara TEMA Vakfı tarafından hazırlanan hediye paketi, Güray Gökal´ın son yazdığı `İnsanları Tanıma Sanatı´ kitabı ve sergilediği fotoğraflardan verildi. Nikahta, yeni evli çift gitarla çalınan şarkılar eşliğinde dans etti. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Mersin İl Temsilcisi Perihan Saydan Pazarbaşı, Mezitli Belediyesi Örgü Evi kadınları ve çiftlerin yakınlarının katıldığı nikâhta mutluluğa adım atan Meltem Kılıç ile Mutlu Çamlıyer´e sevenleri alkışlarla destek verdi.

UNUTULMAZ BİR NİKÂH

Kanser hastalığı ve çevre konularına dikkat çekebilmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir dizi etkinlik düzenlediklerini ifade eden Mezitli Kent Konseyi Başkanı Gelbul, "Amacımız yeni nesillere daha yaşanabilir güzel ve sağlık bir dünya bırakabilmek. 1-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Mezitli Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Örgülü Sokak´ta nikah töreni düzenledik. Yeni bir hayata ilk adımı atan çiftlerimize Mezitli Belediyemiz, Mezitli Kent Konseyimiz ve Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yazar Güray Gökal ile birlikte düzenlediğimiz ortak etkinliğimize TEMA Vakfı Başkanımız Perihan Saydan Pınarbaşı da destek vererek zenginleşmesini sağladı. Bu yolla çiftlerimize unutulmaz bir nikah töreni gerçekleştirirken aynı zamanda meme kanserine ve küresel iklim değişikliklerine dikkat çekmiş olduk" dedi.

İLKLERE SAHNE OLDU

Mezitli´de yaşayan vatandaşların farklı olduklarını her ortamda ortaya koyduklarını dile getiren Başkan Tarhan da, "Bir süre önce kanseri yenerek mücadeleci ruhunu ortaya koyan Meltem Kılıç, Mutlu Çamlıyer´le olan yeni bir yaşama `Merhaba´ dedikleri birlikteliklerini Örgülü Sokak'ta gerçekleştirdiler. Bu yönüyle bir ilk olan nikah töreni farklı ve ilginç olaylara da sahne oldu. Belki de ilk kez bir nikah töreninde fotoğraf sergisi açıldı. Yine ilk kez davetlilere kitap, ağaç tohumu ve sergilenen fotoğraflardan hediye edildi. Çiftlerimiz yeni yaşamlarına adım atarken birçok sosyal olaya da tanıklık etmiş oldu. Çiftlerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz" diye konuştu.



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