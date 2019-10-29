Kanseri yendi, nikah masasına oturdu

– Mersin’de, bir süre önce kanseri yenen Meltem Kılıç, Mutlu Çamlıyer ile hayatını Örgülü Sokakta birleştirdi. Çiftin nikahlarını Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı.

Mezitli Belediyesi’nin faaliyete geçirdiği Örgülü Sokak çok anlamlı bir birlikteliğe şahit oldu. Bir süre önce kanseri yenen Meltem Kılıç, Dünya Meme Kanseri Farkındalık Ayında Mutlu Çamlıyer ile nikah masasına oturdu. Örgülü Sokak’ta gerçekleştirilen nikah törenine, Mezitli Belediye Başkanı Tarhan’ın yanı sıra Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Mersin İl Temsilcisi Perihan Saydan Pazarbaşı, Mezitli Belediyesi Örgü Evi kadınları ve çiftlerin yakınları katıldı.

Örgülü Sokakta kıyılması ile bir ilk olma özelliği taşıyan nikah töreni birçok ilginç sürprize de sahne oldu. Meme kanserinin erken teşhisine dikkat çekmek amacıyla Örgülü Sokakta gerçekleşen nikahta Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yazar Güray Gökal, 4. Fotoğraf Sergisini açtı. Nikaha katılan herkese TEMA Vakfı tarafından hazırlanan hediye paketi, Güray Gökal’ın sergilediği fotoğraflardan ve son yazdığı ‘İnsanları Tanıma Sanatı’ kitabı verildi. Nikahta yeni evli çift, gitarla çalınan şarkılar eşliğinde dans etti.

“Çiftlerimizin mutluluğuna şahit olduk, kansere ve çevreye dikkat çektik”

Kanser hastalığı ve çevre konularına dikkat çekebilmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir dizi etkinlik düzenlediklerini ifade eden Mezitli Kent Konseyi Başkanı Gelbul, “Amacımız, yeni nesillere daha yaşanabilir, güzel ve sağlıklı bir dünya bırakabilmek. 131 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Mezitli Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Örgülü Sokakta nikah töreni düzenledik. Bu yolla çiftlerimize unutulmaz bir nikah töreni gerçekleştirirken, aynı zamanda meme kanserine ve küresel iklim değişikliklerine dikkat çekmiş olduk” dedi.



“Nikah töreni farklı ve ilginç olaylara sahne oldu”

Mezitli’de yaşayan vatandaşların farklı olduklarını her ortamda ortaya koyduklarını dile getiren Başkan Tarhan da “Bir süre önce kanseri yenerek mücadeleci ruhunu ortaya koyan Meltem Kılıç, Mutlu Çamlıyer’le olan yeni bir yaşama ‘merhaba’ dedikleri birlikteliklerini Örgülü Sokağımızda gerçekleştirdiler. Bu yönüyle bir ilk olan nikah töreni farklı ve ilginç olaylara da sahne oldu. Belki de ilk kez bir nikah töreninde fotoğraf sergisi açıldı. Yine ilk kez davetlilere kitap, ağaç tohumu ve sergilenen fotoğraflardan hediye edildi. Çiftlerimiz yeni yaşamlarına adım atarken birçok sosyal olaya da tanıklık etmiş oldu. Çiftlerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerken, bizimle birlikte böylesi anlamlı bir etkinliğe imza atanlara ve katılan tüm konuklara teşekkür ederim” diye konuştu.

MERSİN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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