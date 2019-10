Mezitli'de1 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu açıldı

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Mezitli Belediyesi tarafından Mezitli Deresi yanında yapımı tamamlanan 1 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta yol boyu bisiklete binen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli’de bulunan herkesin bisiklet kullanmasını istediklerini söyledi.

Mezitli Belediyesi’nin Mezitli Deresi kenarında başlattığı yeni bir yaşam alanı oluşturma çalışması devam ediyor. Dere kenarında yapılan Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphaneden başlayarak Kültür Merkezine kadar 1 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolunun açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Törene, Mezitli Belediye Başkanı Tarhan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, bisiklet dernekleri ve vatandaşlar katıldı.



“Kimsenin geçmeye cesaret edemediği alanı çok güzel bir yer haline getirdik”

Açılışta bir konuşma yapan Başkan Tarhan, bisiklet ve yaya yolu açılışının Cumhuriyet Bayramına denk gelmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Mezitlililere dere kenarımızın daha güzel olması konusunda söz verdiklerini belirten Tarhan, bu söz yerine getirmek için her gün çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. Tarhan, “Daha önce kimsenin geçmeye cesaret edemediği, karanlık ve çöplük olan alanı modern bir bisiklet ve yaya yolu yaparak halkımızın kullanımına açtık. Şimdi Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanemizden başlayarak önümüzdeki aylarda faaliyete geçireceğimiz Kültür Merkezimize kadar olan 1 kilometrelik alanı çok güzel bir yer haline getirdik. Özellikle geceleri renkli ve pırıl pırıl bir ortama kavuştu. Aydınlatma için güneş enerjisi kullandık” dedi.



“Herkesin bisiklet kullanması için daha çok bisiklet yolu yapacağız”

Tüm Mezitlililerin bisiklet kullanmasını istediklerini ifade eden Tarhan, “Anaokulumuzdan başlayarak tüm herkesin bisiklet kullanmasını istiyoruz. Bunun için gerekli kolaylıkları sağlayacağız. Yine vatandaşımızın ‘bisiklet yolu yok ki kullanalım’ mazeretini de ortadan kaldırabilmek için kentin her bölgesini bisiklet yollarıyla donatacağız. Daha çok bisiklet yolu yapacağız. Mezitli’de herkes bisiklet kullansın. Her yönüyle farklı bir kent olduğunu gösteren Mezitli halkı, bisiklet konusunda da farklı olduğunu tüm dünyaya duyursun. Bu güzel havada Mezitli’de, Mersin’de olmak çok güzel. Bunun kıymetini bilelim. Güzel havaları spor yaparak, bisiklete binerek değerlendirelim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlarla birlikte kurdele keserek yolu açan Başkan Tarhan, yol boyu bisiklete bindi.

