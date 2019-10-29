Bozyazı'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Öğrenciler, resmi geçit sırasında asker selamı verdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı törenlerle kutlandı. Şehit annesinin elinden ödül alan öğrenciler ile resmi geçit yapan lise öğrencilerinin asker selamı vermeleri alanı dolduran vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kaymakam Arif Yalçın’ın makamında tebrikleri kabul etmesi ile başladı. İlçedeki kutlamalar daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Kaymakam Yalçın ile Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Yalçın, bir topluluğu millet yapan özelliklerin başında dil birliği, din birliği, vatan birliği, tarih birliği, ortak yaşama arzusu ve benzeri bir takım kavramlar geldiğini vurgulayarak, "Aynı zamanda millet olmakta yetmez. Bir milleti diğer milletlerden farkını ortaya çıkaran, farklı vasıflar vardır ve her millet için bu vasıflar farklılık arz edebilir. Biz Türk milleti olarak çok önemli vasıflara sahibiz. Anadolu’da yaklaşık 2 bin yıldır varız, yaklaşık 4 bin yıldır da dünyadayız. Bizim farkımızı ortaya koyan vasıflardan birisi bağımsızlıktır. Biz esaret altında kalmayı, yaşamayı kabullenen bir millet değiliz. Olmayız, olmayacağız” dedi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın hep sıkıntılı bir bölge olduğuna dikkat çeken Yalçın, "Sürekli tehditler, sürekli hesaplar, stratejiler, güç dengelerinin olduğu oynandığı coğrafya. Böyle bir coğrafya içinde bağımsızlık temel karakteri olan bir milletin bunca yıldır vatanıyla varlığını sürdürmesi ve evlatlarını en güzel şekilde yetiştirmesi kolay değil. İşte cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü. Milli bayramımız. Milli bayramlar çok önemli özel günler. Bizlerin unuttuğu veya az hatırladığı bir takım değerleri akla getirmesi açısından çok önemli. Biz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ dediği gibi bir milletin evlatlarıyız. Onun için bizim bağımsızlığımızı tehdit eden, buna gölge düşüren veya varlığımızı tehdit eden hiçbir oluşuma, hiçbir duruma kaygısız kayıtsız kalamayız. Farklılıklarımızı bir kenara bırakırız ve bir millet olarak var olduğumuzu bütün dünyaya gösteririz. Bunu daha öncede gösterdik, şimdide gösteriyoruz. İnşallah bundan sonrada göstereceğiz" diye konuştu.

Kaymakam Yalçın’ın konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Folklor ekibinin gösterisi sonrası Vali Çetin Birmek Ortaokulu öğrencileri tarafından ‘Cumhuriyet Oratoryası’nın sunumu yapıldı. Sunumun ardından öğrenciler bayrak açarak asker selamı verdi. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları Kaymakam Yalçın, Başkan Çetinkaya ve şehit anneleri ile protokol üyeleri tarafından verildi. Şehit annesi Fatma Yağ’ın ödül verdiği öğrenciler ödüllerini asker selamı vererek aldı. Bando takımının çaldığı marş eşliğinde resmi geçit töreni yapıldığında ise lise öğrencileri askeri selam vererek geçiş yaptı. Asker selamı vererek geçen öğrenciler alanı dolduran vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaymakam Yalçın’ın Cumhuriyet bisiklet turu başlangıç startını vermesinin ardından tören sona erdi.

MERSİN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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