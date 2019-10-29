Fenerbahçe, Mersin'de

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4´ncü turunda TFF 2´nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşmak için Mersin'e geldi.
Havayolu ile Adana'ya gelen Fenerbahçe, daha sonra karayolu ile Mersin'e geçti. Sarı lacivertlilerin konaklayacağı otel çevresinde takımı görmek için gelen taraftar çeşitli tezahüratlarda bulunurken, polis de çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Futbolcuları getiren otobüsün otel girişine yanaşmasının ardından taraftarlar, Teknik direktör Ersun Yanal'ı çiçeklerle karşıladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Takımın gelişi
Taraftarlardan detaylar
Genel detaylar
MERSİN
29 Ekim 2019 Salı
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