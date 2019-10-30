41’i kadın 224 otobüs şoförü adayı, direksiyon sınavından geçti Mersin Büyükşehir Belediyesi, 73 otobüs şoförü alımı için tamamlanan mülakatların ardından direksiyon eğitimi verdiği 41 kadın ve 183 erkek adayı sınavdan geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

41’i kadın 224 otobüs şoförü adayı, direksiyon sınavından geçti Mersin Büyükşehir Belediyesi, 73 ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 73 otobüs şoförü alımı için tamamlanan mülakatların ardından direksiyon eğitimi verdiği 41 kadın ve 183 erkek adayı sınavdan geçirdi. Sınavda başarılı olan, aralarında kadın şoförlerin de bulunduğu adaylar, yeni otobüslerde vatandaşlara hizmet verecek.

41’i kadın 224 otobüs şoförü adayı, direksiyon sınavından geçti Mersin Büyükşehir Belediyesi, 73 otobüs şoförü alımı için tamamlanan mülakatların ardından direksiyon eğitimi verdiği 41 kadın ve 183 erkek adayı sınavdan geçirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 73 otobüs şoförü alımı için tamamlanan mülakatların ardından direksiyon eğitimi verdiği 41 kadın ve 183 erkek adayı sınavdan geçirdi. Sınavda başarılı olan, aralarında kadın şoförlerin de bulunduğu adaylar, yeni otobüslerde vatandaşlara hizmet verecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, meclisten de geçen kararla ilk etapta 73 adet olmak üzere 100 yeni otobüs alacak. Bu otobüsler için doğacak yeni şoför ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer’in talimatıyla otobüs şoförü alımlarına başladı. Bu çerçevede mülakatları tamamlanan şoför adayları sınava tabi tutuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in, kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağına ilişkin sözü, uygulamalara da yansıdı. Sınava giren adayların 41’ini kadınlar oluşturdu.

Adaylar, eğitimden geçip sınava girdi
Büyükşehir Belediyesi, ilana çıktığı 73 otobüs şoförü alımı için yapılan mülakatlarda eğitimlere ve sınavlara girmeye hak kazanan adayları belirledi. Yeterliliklerini mülakatlar sırasında kanıtlayan 41 kadın ve 183 erkek adayın eğitimleri, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünde görev yapan direksiyon usta öğreticileri tarafından verildi. Araç çalıştırma, araç sollama, durakta yolcu alma ve indirme, dönel ada içinde dönüş yapma, geri manevra, park etme, araç göstergelerini bilme ve tanıma konularında verilen eğitimlerin ardından adayların direksiyon hakimiyeti yeterliliği test edildi ve sınava tabi tutuldu. Pek çok maddede değerlendirilecek olan 41 kadın ve 183 erkek aday arasından başarılı olanlar en kısa sürede görevlerine başlayacak.

“Toplu taşımamız, otobüs işletmemiz daha dinamik olacak”
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 73 personelin belediye bünyesine dahil edilmesinin vatandaşa hizmet noktasında faydası olacağını söyledi. Şoför adaylarıyla ilgili bilgi veren Topçuoğlu, “Bu arkadaşlar daha önce belirli seviyelerden geçmiş, SRC belgeleri olan, psikotekniklerini tamamlamış arkadaşlarımız. Bugün ilk etapta kadın şoför adaylarımızı burada direksiyon test eğitimine, sınavına çağırdık. Umut ederim ki, hepsi başarılı olmuştur. Toplamda 73 kadın ve erkek adayımız başarılı olacak, sınavı geçmiş olacak. Başarılı olan arkadaşlarımız, duyuruları açıklandıktan sonra gelerek görevlerine başlayacaklar. Tabi başlamadan önce diğer bir kriterimiz sağlık ve adli yönden bir sıkıntılarının olmaması. 73 adayımızın bizim bünyemize dahil olmasıyla toplu taşımamız, otobüs işletmemiz daha dinamik olacak, vatandaşımıza hizmet verme noktasında iyi bir şekilde görev yapacak” dedi.
Topçuoğlu, toplu taşımaya 100 otobüs daha alınacağını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in seçim beyannamesinde de belirttiği gibi 100 toplu taşıma otobüsü alacağız. Bu 100 otobüsü almak demek, bunun karşılığında 2020 yılı içinde en az 250 şoför alınması demek” ifadelerini kullandı.

“Bizlere umut oldu”
Kadınların topluma daha çok kazandırılması gerektiğini belirten şoför adayı Bircan Tazeoğlu ise “Eğitimlerimiz güzeldi. Her şeyden önce kadınlara böyle bir öncelik tanımış olduğu için Vahap Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda bizlere umut oldu. Kadınlara destek sağlandığı için gerçekten kadın olarak ne kadar teşekkür etsek az. O yüzden ben çok mutluyum. İnşallah gerçekten iyi olur hepimiz için. Buraya başvuru yapan insanlar, kendim için de konuşmam gerekirse zaten belli kriterlere sahip, uzun yıllardır trafikte aktif araç kullanan insanlar. O yüzden hiçbir şekilde trafikte, otobüste olmamız bizim için bir şey değiştirmeyecek” diye konuştu.

“Örnek kadın şoförlerden olmak istiyoruz’’
Şoför adaylarından Handan Kaya da mülakatın iyi geçtiğini dile getirerek, kadınların önünü açtığı ve destek çıktığı için Başkan Seçer’e teşekkür etti. Mülakatın ardından uygulamalı sınava girdiklerini belirten Kaya, “Tüm personel çok sıcakkanlı, güler yüzlüydüler, çok iyi davrandılar. İlgili, kontrollü bir şekilde gittik, sınavımıza girdik. Umarım başarmışızdır. Başardığımı düşünüyorum, her şey çok güzeldi. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne katılarak örnek kadın şoförlerden olmak istiyoruz. Özellikle ben kendi adıma söyleyeyim bunu yapmak istiyorum, başarmak istiyorum. Umarım başaracağım” şeklinde konuştu.

“Kadınlar her şeyi başarır”
Adaylardan Betül Arslankılıç ise kadınların başaramayacağı hiçbir şey olmadığını vurgulayarak, “Başkanımız iyi ki bize böyle olanaklar sağladı, kadın istihdamını arttırmak için çok güzel bir şey oldu bu. Direksiyon eğitimimiz güzeldi. Eğer burayı geçersek bir aylık bir eğitim verilecek. Zaten trafikte iyiyiz, otobüste de iyi olacağız. Kadınlar her şeyi başarır” dedi.

MERSİN

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Barosu’ndan Cumhuriyet resepsiyonu Baro Başkanı Yeşilboğaz: “Cumhuriyet umuttur, nefestir”
YEREL HABERLER Mersin Barosu’ndan Cumhuriyet resepsiyonu Baro ...
Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar Mersin’de ihtiyacı olan çalışanlara borç para verip senet imzalatan, ardından senette geçen paranın çok daha fazlasını müştekilerin maaşlarına haciz koydurarak aldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı Şahısların bu yöntemle 67 kişiden yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ettikleri belirlendi
YEREL HABERLER Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar Mersin’de ...
Başkan Seçer: “Mahkeme bizim lehimize karar verdi” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, aydınlatma direklerinde artık kimsenin bir tane reklam panosu göremeyeceğini söyledi
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “Mahkeme bizim lehimize karar ...
Tefeci operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Tefeci operasyonuna 2 tutuklama
Tarsus İdman Yurdu'nda Fenerbahçe maçı heyecanı
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu'nda Fenerbahçe maçı heyecanı
Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren şüphelilerden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren şüphelilerden ...
Fenerbahçe, Mersin'de
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Mersin'de
Fenerbahçe Mersin’e geldi Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda yarın Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Mersin’e geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe Mersin’e geldi Ziraat Türkiye Kupası 4. ...
Tarsus'ta Fenerbahçe coşkusu
YEREL HABERLER Tarsus'ta Fenerbahçe coşkusu
Akdeniz Belediyesinden Camişerif Mahallesine yeni park
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden Camişerif Mahallesine yeni ...
Bozyazı'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Öğrenciler, resmi geçit sırasında asker selamı verdi
YEREL HABERLER Bozyazı'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla ...
Mezitli'de1 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu açıldı
YEREL HABERLER Mezitli'de1 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu ...
Mersin'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Mersin'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Şahin, MGC Başkanlığına yeniden aday
YEREL HABERLER Şahin, MGC Başkanlığına yeniden aday
Kanseri yendi, nikah masasına oturdu
YEREL HABERLER Kanseri yendi, nikah masasına oturdu
'Kansere farkındalık' nikahı
YEREL HABERLER 'Kansere farkındalık' nikahı
Mersin´de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin´de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Tarsus İdman Yurdu, Fenerbahçe'ye hazır Basın Sözcüsü Can: "Fenerbahçe karşısında haddimizi bilerek oynayacağız"
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu, Fenerbahçe'ye hazır Basın Sözcüsü ...
Mersin’de Bağdadi için eylem hazırlığında olan 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Mersin’de Bağdadi için eylem hazırlığında olan 5 ...
Eğlence mekanının önünde dövülerek öldürüldü 
YEREL HABERLER Eğlence mekanının önünde dövülerek öldürüldü 
'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 5 tutuklama
YEREL HABERLER 'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 5 tutuklama
Mersin’de Cumhuriyet Bayarım coşkusu
YEREL HABERLER Mersin’de Cumhuriyet Bayarım coşkusu
Mersin´de FETÖ'ye 14 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin´de FETÖ'ye 14 tutuklama
Cumhuriyet Kupası final maçında Selçuk Dereli düdük çaldı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Kupası final maçında Selçuk Dereli düdük ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X