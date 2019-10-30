Erdemli Belediyesi'nden Mehmetçiğe 'asker selamı' desteği

Erdemli Belediyesi personeli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe 'asker selamı' vererek moral desteğinde bulundu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye personeli ile birlikte, Türkiye’nin Suriye sınırında oluşturulmak istenilen terör koridoruna karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe, 'asker selamı' vererek destek oldu. Tollu, “Biz birlikte güçlüyüz, çünkü biz Türk milletiyiz” ifadeleri ile harekata destek olurken, belediye çalışanları da “Erdemli’den Mehmetçiğimize selam olsun” ifadesi eşliğinde asker selamı verdi.

Suriye’nin uzun yıllardır içerisinde bulunduğu duruma ve terör örgütlerinin Türkiye’ye zarar vermek için yürüttükleri faaliyetlere dikkat çeken Tollu, ülke sınırlarının korunması ve zulüm altında bulunan mazlumların gözetilmesi için başlatılan harekatın haklılığına vurgu yaptı. Tollu, “Şu an ülkemiz açısından önemli bir noktadayız. Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak en tabi hakkımız. Bu kapsamda uzun yıllardır teröre ve terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, 9 Ekim tarihinde başlattığımız Barış Pınarı Harekâtı'na destek olabilmek adına çalışma arkadaşlarımla burada toplandık. Temennimiz odur ki, harekatta görev alan şanlı ordumuz zafere ulaşsın ve Mehmetçiğimizin burnu bile kanamasın. Bizler bu vatanın evlatları olarak askerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

MERSİN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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