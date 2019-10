Vali Su, herkesi narenciye festivaline davet etti Mersin Valisi Su, 1-3 Kasım tarihleri arasında yapılacak 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivalinin hazırlıklarını yerinde inceledi Su: “Süslemelerin de narenciye ile oluşturulduğu ilk ve tek festival”

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivalinin, süslemelerin narenciye ürünü ile yapıldığı ilk ve tek festival olduğunu belirterek, “Bu festivalin süslemelerinden Gastro Show’daki lezzetlerine kadar her şeyi narenciye. Festivalimizde her şey çok güzel. Yerliyabancı herkesi bu festivale davet ediyorum” dedi.

Bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Mersin Narenciye Festivaline sayılı günler kaldı. 25 ülkeden 700 gösteri sanatçısının renk katacağı festivalin hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park içerisinde 70 dönümlük alanda gerçekleştirilecek festival kapsamında, tamamen narenciye ürünlerinden yapılan süslemelerin büyük bölümü tamamlanırken, sahilde hummalı çalışma da sürüyor.



Vali Su, festival alanını inceledi

Kentte festival heyecanı devam ederken, Mersin Valisi Ali İhsan Su da festival alanına gelerek, hazırlıkları yerinde inceledi. Festival İcra Komitesi Başkanı ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir tarafından karşılanan Vali Su, çoğunluğu kadın yaklaşık 70 işçi tarafından büyük bölümü bitirilen süslemeleri tek tek inceleyerek, Özdemir’den hazırlıkların geldiği aşamaya ilişkin bilgi aldı. Aldığı bilgiler karşısında heyecanını gizlemeyen Vali Su’nun mutluluğu gözlerden kaçmadı.



“Hazırlıklar hemen hemen tamamlandı”

İncelemeleri sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Su, yerliyabancı herkesi 13 Kasım tarihleri arasında yapacakları Narenciye Festivaline davet etti. Hazırlıkların hemen hemen tamamlandığını, ufak tefek bazı eksikliklerin de 1 Kasım’a kadar giderileceğini belirten Su, bugün de Abdullah Özdemir ile birlikte alanı gezdiklerini söyleyerek, “Gerçekten çok güzel. Alanımız da figürlerimiz de yapılacak faaliyetler de çok güzel” dedi.

Narenciyenin hem Türkiye hem Mersin açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Su, “Narenciye sektörü önemli bir istihdam kaynağıdır. Narenciye aynı zamanda ülkemizin önemli bir ihracat kalemini oluşturmakta; bu bakımdan da çok önemli. İnsanların sağlığı açısından da çok önemli. Yani narenciye her anlamda ülkemiz, ilimiz ve insanlık için son derece önemli bir ürün. Bu anlamda hem narenciyenin tanıtılması hem de ilimizin bu figürle tanıtılması çok önemli” diye konuştu.



“Festivalin ilimizin tanıtılmasına çok büyük etkileri olacak”

Festivale 25 ülkeden 700 gösteri sanatçısının geleceğini ifade eden Su, bu konukların her birinin de ülkelerine döndüklerinde Mersin’in birer turizm elçisi olacaklarının altını çizdi. Su, “Bu konuklar neticede burayı görecekler, gezecekler, insanlarımızla tanışacaklar ve kültür alışverişi olacak. Narenciyeyi, buranın dostluğunu, güzelliğini, sıcak iklimini yaşayacaklar. Her biri de inanıyorum ki, sosyal medya hesaplarından bu güzellikleri paylaşacaklar. Bu da ilimizin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak, belki dünya çapında milyonlara ulaşacak. Narenciye Festivalinin hem ilimizin ve ülkemizin tanıtılması hem ilimizin güzelliklerinin dünyaya açılması hem de narenciyenin ve sektörün kalkınması, gelişmesi açısından çok büyük etkileri olacak” ifadelerini kullandı.



“Süslemelerin de narenciye ile oluşturulduğu ilk ve tek festival”

Dünyada ve Türkiye’de meyve ile yapılan festivaller olduğuna işaret eden Su, Mersin Narenciye Festivalinin bunlardan ayrılan özelliğini şu cümlelerle anlattı:

“Diyelim karpuz festivali yapıyorsunuz ama karpuzla bir süsleme yok, muz festivali yapabilirsiniz muzla bir süsleme yok. Ama narenciye ile yapılan ve süslemelerin de narenciye ile oluşturulduğu ilk ve tek festival. Bu festivalin her şeyi narenciye; ismi narenciye ama figürlerde kullanılan ürünler de narenciye. Gastro Show’da yapılacak ürünler de hep narenciye ürünleriyle tatlandırılmış, bezenmiş lezzetler olacak. Yani bu festivalin her şeyi narenciye ile ilintili; bu bakımdan çok önemli.”

Festivalin gerçekleştirilmesinde emeği geçen ve destek sağlayan herkese ve tüm paydaş kurumlara teşekkür eden Su, “Yerliyabancı herkesi bu festivale davet ediyorum; güzel, neşeli günler geçirmelerini diliyorum” dedi.

