Mezitli batı havzası 2. kademe kanalizasyon hatlarının yapımında sona gelindi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mezitli ilçesinde devam eden batı havzası 2. kademe kanalizasyon hatları döşeme çalışmalarında sona yaklaştı.

Mezitli’nin kanalizasyon eksikliklerinin giderilmesi kapsamında ihale edilen ve yapımına devam edilen kanalizasyon çalışmaları kapsamında, Hürriyet, Deniz, Tece, Seymenli, İstiklal, Davultepe, 75. Yıl, Davultepe, Cumhuriyet ve Esenbağlar ahallelerinde yaklaşık 29 kilometre kanalizasyon şebeke hattı ile parsel bağlantı hatları yapımı tamamlandı.

Kanalizasyon çalışmalarının tamamlanması ile söz konusu mahallelerde eksik kalan yerler ile Esenbağlar Mahallesi’nin tamamında toplamda yaklaşık 33 kilometre şebeke hattı ile şebeke hatlarına bağlı parsel bağlantı hatları 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Mezitli ilçesi Tece ve Davultepe bölgesinin kanalizasyon hatlarının Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlanmasıyla bölge sakinlerinin kanalizasyon şebeke sorununa kalıcı bir çözüm getirilecek.

MERSİN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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