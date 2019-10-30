Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MEÜ'de 2019-2020 Akademik yılı açıldı Mersin Üniversitesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılışı, ...

İHA

Mersin Üniversitesi (MEÜ) 20192020 eğitimöğretim yılı açılışı, Çiftlikköy Kampüsü Cumhuriyet Alanı’nda yapıldı
Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde devam etti. Törene, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şekeridari, Mersin İl Jandarma Komutanlığına Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve akademik personel ile öğrenciler katıldı. Konuşmalar öncesi mini bir konser verildi. Ardından konuşan Rektör Ahmet Çamsarı, 16 fakülte, 7 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 31 araştırma merkezi, 5 bin personel ve 45 bin öğrenci ile üniversitenin her geçen gün daha da büyüyüp, güçlendiğini söyledi. Türkiye'de en iyi küresel üniversiteler listesinde 12. sırada yer alıyor olmalarının bunun göstergesi olduğunu vurgulayan Çamsarı, "Bu yıl üniversitemizi tercih ederek aramıza yeni katılan öğrencilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya gelme fırsatı bulduk. Onların heyecanına ve mutluluğuna şahit olduk. Her yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizle birlikte aslında bizlerin de heyecanı, sorumluluğu artıyor. Çünkü biliyoruz ki ailelerinin bizlere emanet ettiği gençlerimize bizler de ülkemizin geleceğini emanet edeceğiz. İşte bu nedenle öğrencilerimize en iyi imkanları sunmaya, nitelikli bir eğitim vermeye gayret ederken, akademik yönden onları güçlü bir şekilde yarınlara hazırlarken, milli ve manevi duygularla, ülke sevgisiyle ve çalışma azmi ile yetişmelerine de büyük önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından MEÜ Rektörlüğüne atanmamın ardından projelerle adından söz ettiren, öğrenci odaklı, sanayi üniversite işbirliğine önem veren ve her alanda gelişime açık bir üniversite olma hedefiyle yola çıktık. Bir günümüzü bile boşa geçirmeden çalışmak üzere kolları sıvadık. Öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilecekleri bir ortam hazırlamanın yanı sıra akademik faaliyetlerin kalitesini artırmak adına fiziki altyapıları, akademik ve idari kadroları güçlendirmek için de pek çok projeyi hayata geçirdik" dedi.
Öğrenci sayılarının artık 45 bini aştığına dikkat çeken Çamsarı, "Enstitü öğrenci sayımız yüzde 141, yabancı uyruklu öğrenci sayımız ise yüzde 438 artış gösterdi. Diş Hekimliği Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ile MEÜ daha da güçlendi. Yine bu dönemde Anamur Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Meslek Yüksek Okulunu 4 yıllık yüksekokul statüsüne çıkarıldı. Söz konusu dönemde merkezi derslikler, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, diş kliniği, Mimarlık Fakültesi ek binası, Anamur Meslek Yüksekokulu binası, Anamur Meslek Yüksekokulu Araştırma ve Uygulama Serası gibi çok sayıda fiziki proje tamamlandı. 14 500 metrekare kapalı alana sahip yeni binasıyla Eğitim Fakültemiz geleceğin öğretmenlerine modern koşullarda eğitim verme olanağına kavuştu" diye konuştu.
23 Kasım 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden göreve atanmasının ardından da hedefler doğrultusunda kararlı bir çalışma yürütmeye devam ettiklerinin altını çizen Çamsarı, "Kalite ve akreditasyon çalışmalarına daha da ağırlık verdik. Bunun yanı sıra engelsiz üniversite olma yolunda da önemli başarılar elde ettik. 2019 yılı engelsiz üniversite ödüllerinde üniversitemiz 17 farklı kategoride ödüle layık görüldü. Tüm bunların yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da öğrencilerimizin gelişmeleri adına pek çok projeye imza attık. Özellikle milli ve manevi anlamda öğrencilerimize ve bölgemize katkı sağlayacak onların ülke, tarih ve millet bilincini geliştirecek projeler de gerçekleştirdik. Sarıkamış şehit torunlarını Sarıkamış’ta, Çanakkale şehidi torunlarını, Çanakkale’de dedeleriyle buluşturan projeler hayata geçirdik. Ayrıca pek çok ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve bilimsel toplantıya ev sahipliği yaptık. 28 Kasım 2014 tarihinde devraldığım bu görevin kolay olmadığını, hedeflerimize hemen ulaşamayacağımızı çok iyi biliyordum. Nitekim hem üniversitemiz hem de ülkemiz o günden bu yana çok zorlu süreçlerden geçti. FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ülkemizin geleceğini karanlığa gömme planlarını milletçe el ele vererek boşa çıkarttık. Hep birlikte bir çok zorluğa göğüs gerdik. Rabbimizin yardımı, çalışma arkadaşlarımızın desteği ile çok şükür hedeflerimizin bir çoğuna ulaşmak bizlere nasip oldu. Elbette yapmak isteyip yapamadıklarımız var. Ancak Cumhurbaşkanımızın 'kendimize sahip olduğumuz görkemli geçmişe layık bir gelecek inşa etmeliyiz' sözünden hareketle geleceğimizi inşa edecek öğrencilerimiz için hayal kurmaya, bunları gerçekleştirmek için mücadele etmeye ve MEÜ'yü her anlamda bir dünya üniversitesi yapmak için didinmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Muzaffer Şekeridari yeni dönemin ilk dersini verdi.

MERSİN

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezitli batı havzası 2. kademe kanalizasyon hatlarının yapımında sona gelindi
YEREL HABERLER Mezitli batı havzası 2. kademe kanalizasyon ...
Vali Su, herkesi narenciye festivaline davet etti Mersin Valisi Su, 1-3 Kasım tarihleri arasında yapılacak 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivalinin hazırlıklarını yerinde inceledi Su: “Süslemelerin de narenciye ile oluşturulduğu ilk ve tek festival”
YEREL HABERLER Vali Su, herkesi narenciye festivaline davet ...
Bozyazı’da fener alayı coşkusu
YEREL HABERLER Bozyazı’da fener alayı coşkusu
Erdemli Belediyesi'nden Mehmetçiğe 'asker selamı' desteği
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi'nden Mehmetçiğe 'asker selamı' ...
7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali başlıyor Festival için yabancı ülkelerden gelen dans gruplarının gösterilerini vatandaşlar ilgiyle izledi
YEREL HABERLER 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali ...
Mersin sokakları dansçılarla renklendi
YEREL HABERLER Mersin sokakları dansçılarla renklendi
41’i kadın 224 otobüs şoförü adayı, direksiyon sınavından geçti Mersin Büyükşehir Belediyesi, 73 otobüs şoförü alımı için tamamlanan mülakatların ardından direksiyon eğitimi verdiği 41 kadın ve 183 erkek adayı sınavdan geçirdi
YEREL HABERLER 41’i kadın 224 otobüs şoförü adayı, direksiyon ...
Mersin Barosu’ndan Cumhuriyet resepsiyonu Baro Başkanı Yeşilboğaz: “Cumhuriyet umuttur, nefestir”
YEREL HABERLER Mersin Barosu’ndan Cumhuriyet resepsiyonu Baro ...
Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar Mersin’de ihtiyacı olan çalışanlara borç para verip senet imzalatan, ardından senette geçen paranın çok daha fazlasını müştekilerin maaşlarına haciz koydurarak aldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı Şahısların bu yöntemle 67 kişiden yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ettikleri belirlendi
YEREL HABERLER Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar Mersin’de ...
Başkan Seçer: “Mahkeme bizim lehimize karar verdi” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, aydınlatma direklerinde artık kimsenin bir tane reklam panosu göremeyeceğini söyledi
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “Mahkeme bizim lehimize karar ...
Tefeci operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Tefeci operasyonuna 2 tutuklama
Tarsus İdman Yurdu'nda Fenerbahçe maçı heyecanı
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu'nda Fenerbahçe maçı heyecanı
Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren şüphelilerden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren şüphelilerden ...
Fenerbahçe, Mersin'de
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Mersin'de
Fenerbahçe Mersin’e geldi Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda yarın Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Mersin’e geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe Mersin’e geldi Ziraat Türkiye Kupası 4. ...
Tarsus'ta Fenerbahçe coşkusu
YEREL HABERLER Tarsus'ta Fenerbahçe coşkusu
Akdeniz Belediyesinden Camişerif Mahallesine yeni park
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden Camişerif Mahallesine yeni ...
Bozyazı'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Öğrenciler, resmi geçit sırasında asker selamı verdi
YEREL HABERLER Bozyazı'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla ...
Mezitli'de1 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu açıldı
YEREL HABERLER Mezitli'de1 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu ...
Mersin'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Mersin'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Şahin, MGC Başkanlığına yeniden aday
YEREL HABERLER Şahin, MGC Başkanlığına yeniden aday
Kanseri yendi, nikah masasına oturdu
YEREL HABERLER Kanseri yendi, nikah masasına oturdu
'Kansere farkındalık' nikahı
YEREL HABERLER 'Kansere farkındalık' nikahı
Mersin´de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin´de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X