Toroslar Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ats\u0131z A\u015ff\u0131n Y\u0131lmaz, Fransa n\u0131n Strazburg \u015fehrinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen Avrupa Konseyi Yerel ve B\u00f6lgesel Y\u00f6netimler 37. Genel Kuruluna kat\u0131lan T\u00fcrk heyette yer ald\u0131. Avrupa Konseyi Yerel ve B\u00f6lgesel Y\u00f6netimler 37. Genel Kurulunda g\u00f6rev alan Ba\u015fkan Y\u0131lmaz, genel kurulla ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, bir\u00e7ok \u00fclkeden kat\u0131l\u0131mc\u0131 delegelere T\u00fcrkiye hakk\u0131nda bilgiler verdiklerini, ayr\u0131ca Strazburg Daimi Temsilcisi B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Kaan Esener ile de T\u00fcrk heyetine verilen resepsiyonda bir araya geldiklerini s\u00f6yledi. Strazburg\u2019dan asker selam\u0131 g\u00f6nderdi Strazburg\u2019dan video g\u00f6ndererek ba\u015fta T\u00fcrkiye\u2019nin ve Mersin\u2019in Cumhuriyet Bayram\u0131n\u0131 asker selam\u0131 verip kutlayan Y\u0131lmaz, \u201cCumhuriyet Bayram\u0131m\u0131zda Avrupa Konseyi nin kurucular\u0131ndan biri olan T\u00fcrkiye Cumhuriyeti ni uluslararas\u0131 platformlarda temsil etmekten gurur duyuyoruz. \u00dclkemiz, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131ndaki ba\u015far\u0131s\u0131yla d\u00fcnyan\u0131n dikkatini \u00e7ekti. Biz de bir\u00e7ok \u00fclkeden gelen delegelere gururla operasyonun hakl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ba\u015far\u0131m\u0131z\u0131 anlatt\u0131k. Bu ba\u015far\u0131da b\u00fcy\u00fck fedakarl\u0131k \u00f6rne\u011fi g\u00f6steren Mehmet\u00e7iklerimize minnettar\u0131z. Cumhuriyet Bayram\u0131nda \u00fclkemizi temsilen kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131m bu \u00e7al\u0131\u015fma dolay\u0131s\u0131yla kutlamalara kat\u0131lamad\u0131m ama her zaman oldu\u011fu gibi kalbim \u00fclkemin, milletimin yan\u0131ndayd\u0131\u201d dedi.