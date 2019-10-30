29 Ekim Cumhuriyet Bayram\u0131 etkinlikleri kapsam\u0131nda Mezitli Belediyesi, Mezitli Kent Konseyi ve \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile birlikte d\u00fczenledi\u011fi \u2018Atat\u00fcrk ve Cumhuriyet\u2019 konulu \u015fiir yar\u0131\u015fmas\u0131nda kazananlar \u00f6d\u00fcllendirildi. Mezitli\u2019de bulunan okullar aras\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen yar\u0131\u015fmada birincili\u011fi Ahmet Hocao\u011flu \u0130lkokulu 4B s\u0131n\u0131f\u0131 \u00f6\u011frencisi Zeynep Ba\u015fak Yalap kazan\u0131rken, ikincili\u011fi Bo\u011fazi\u00e7i KoleJi 2B s\u0131n\u0131f\u0131ndan Elif Atahan, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc Mezitli Belediyesi \u0130lkokulu 4B s\u0131n\u0131f\u0131ndan Ecrin Ta\u015fy\u0131ld\u0131z ve d\u00f6rd\u00fcnc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc Mezitli Belediye \u0130lkokulu 4B S\u0131n\u0131f\u0131 \u00f6\u011frencisi Ali Eren Horoz olmay\u0131 ba\u015fard\u0131. \u015eiir yazarak dereceye giren \u00f6\u011frencilere bisiklet arma\u011fan edildi. \u00d6\u011frenci velisi ve vatanda\u015flar\u0131n yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi\u011fi etkinli\u011fin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131 yapan Mezitli Kent Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Sibel Gelbul, \u201c\u00c7ocuklar\u0131m\u0131za Cumhuriyet ve Atat\u00fcrk sevgisini a\u015f\u0131lamak, demokrasi bilincini geli\u015ftirirken kendilerini de iyi ifade edebilmelerini sa\u011flamay\u0131 hedefledik. Bizim bu amac\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirmemizde destek olan ba\u015fta Mezitli Belediyesi olmak \u00fczere t\u00fcm destek\u00e7ilerimize te\u015fekk\u00fcr ederim\u201d dedi. Cumhuriyetin \u00f6nemini k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015flardan ba\u015flayarak \u00e7ocuklar\u0131m\u0131za anlatmam\u0131z gerekti\u011fini ifade eden Mezitli Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ne\u015fet Tarhan ise Atat\u00fcrk iki \u00f6nemli miras\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyordu. Bunlardan birisi de Cumhuriyet oldu\u011funu ifade ediyordu. Ger\u00e7ekten de \u00e7ok \u00f6nemli. Bunun i\u00e7erisinde laiklik var, halk\u00e7\u0131l\u0131k var, devrimler var. Bize cumhuriyeti kazand\u0131ran Atat\u00fcrk ve silah arkada\u015flar\u0131na \u00e7ok \u015fey bor\u00e7luyuz. B\u00fcy\u00fck sava\u015flar sonras\u0131 Cumhuriyetin ilan\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 15 y\u0131l gibi k\u0131sa bir s\u00fcrede \u00e7ok \u015fey ba\u015fard\u0131lar. \u00c7ok insan\u0131m\u0131z hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \u00c7ok bedel \u00f6dendi. Bu kazan\u0131m\u0131 iyi anlatarak b\u00fcy\u00fck bedel \u00f6dedi\u011fimiz bu de\u011feri kaybetmememiz gerekiyor. \u00d6zg\u00fcrl\u00fcklerimizi savunmak konusunda \u00fczerimize d\u00fc\u015fen g\u00f6revi en iyi \u015fekilde yapaca\u011f\u0131z. Zaten Mezitli her zaman \u00fczerine d\u00fc\u015fen g\u00f6revi lay\u0131k\u0131yla yerine getirmi\u015ftir. Bu konuda g\u00fcvenimiz tam. Demokrat ve Atat\u00fcrk\u00e7\u00fc kimli\u011fini her zaman g\u00f6steriyor. Her \u015fey g\u00fczel olmak zorunda. Bizde belediye olarak g\u00fczel \u015feyler yapmak durumunday\u0131z. T\u00fcrkiye\u2019nin ihtiyac\u0131 olan budur. Belediyemize g\u00fcvendi\u011finiz ve destek verdi\u011finiz i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ederim diye konu\u015ftu.