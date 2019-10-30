Ziraat Türkiye Kupası: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç devam ediyor)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fenerbahçe, deplasmanda TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 30 dakikası geride kalırken, sarılacivertli ekibin 20 üstünlüğü bulunuyor.
MERSİN
30 Ekim 2019 Çarşamba
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