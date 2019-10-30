Ziraat Türkiye Kupası: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Tarsus İdman Yurdu ile Mersin'de karşılaşan Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 20 önde tamamladı.



Maçtan Dakikalar

8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Artun'un vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

15. dakikada Ferhat'ın pasında topla buluşan Mert'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kontrol etti.

16. dakikada Deniz'in sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sadık'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 01

28. dakikada Murat'ın sol kanattan ceza sahasına taşıdığı top Tarsus İdmanyurdu savunmasına çarparak Deniz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 02.

41. dakikada Mevlüt'ün ceza yayı üzerinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Tolga'nın vuruşu üstten az farkla auta çıktı.



Stat: Mersin

Hakemler: Atilla Karaoğlun xx, Uygar Bebek xx, Sezgin Çınar xx

Tarsus İdman Yurdu: Anıl x, Yakup xx, Aytaç x, Sefa x, İbrahim x, Erkam x, Mert x, Ferhat xx, Çağrı xx, Artun xx, Ali Yavuz x

Yedekler: Zeki, Mehmet Cansın, Mustafa Yılmaz, Emir Kaan, Alperen Pak, Mahsun, Cem

Teknik Direktör: Ergün Penbe

Fenerbahçe: Altay xx, Murat xx, Adil Rami xxx, Sadık xxx, Isla xxx, Tolgay xx, Alper Potuk xx, Deniz xxx, Tolga xx, Miha Zajc xx, Mevlüt xx

Yedekler: Abdullah, Ozan Tufan, Serdar, Rodrigues, Zanka, Jailson, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Sadık (dk. 16), Deniz (dk. 28) (Fenerbahçe)

MERSİN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:55

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.